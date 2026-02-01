U četvrtak isplata uvećanih penzija - ovo su iznosi

Nakon što je Dom naroda Parlamenta FBiH 23. januara 2026. godine usvojio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PIO, koji je prethodno prihvaćen u Predstavničkom domu, te nakon objave zakona u Službenim novinama FBiH (broj 6/26), Upravni odbor Federalnog zavoda MIO donio je odluku o akontacijskom usklađivanju penzija u iznosu od 11,2 odsto.

Odluka o akontacijskom usklađivanju donesena je jer u trenutku njenog donošenja nisu bili poznati zvanični podaci o rastu prosječne bruto plate i indeksu potrošačkih cijena, koje objavljuje Federalni zavod za statistiku.

Nakon objave tih pokazatelja, Upravni odbor će donijeti konačnu odluku o redovnom usklađivanju penzija, koja će se primjenjivati retroaktivno od 1. januara 2026. godine.

Nakon što je Vlada FBiH dala saglasnost na odluku Upravnog odbora, stručne službe Zavoda PIO provele su potrebna testiranja i uspješno izvršile obračun penzija, čime su ispunjeni svi pravni i tehnički uslovi za isplatu uvećanih penzija za januar 2026. godine.

Isplata penzija uvećanih za 11,2 odsto biće realizovana 5. februara 2026. godine, a sredstva su osigurana Budžetom FBiH.

U skladu s donesenom odlukom, najniža penzija za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili prije 1. januara 2026. godine povećava se sa 599,28 KM na 666,40 KM.

Zagarantovana penzija povećava se sa 715,21 KM na 795,31 KM, dok se najviša penzija povećava sa 2.996,40 KM na 3.332,00 KM.