Danas oblačno sa padavinama

Izvor:
ATV
02.02.2026
07:21
Komentari:0
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će prije podne biti oblačno vrijeme sa slabim padavinama, a tokom dana suvo sa maksimalnom temperaturom od dva do šest, na jugu oko 10 stepeni Celzijusovih.
Ujutro će biti oblačno i maglovito uz slabe i povremene padavine. Padaće kiša, susnježica i slab snijeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Padavine će ubrzo prestati i tokom dana će preovladavati suvo i oblačno vrijeme.
Hronika
Krijumčari u BiH pokušali prošvercovati robu vrijednu više od 11 miliona KM
Samo će na istoku još ponegdje biti slabih padavina.
Na jugu promjenljivo oblačno uz sunčane periode i slabu kišu ponegdje.
Poslije podne i uveče očekuje se postepeno razvedravanje.
Duvaće slab do umjeren istočni vjetar.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu