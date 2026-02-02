Logo
Large banner

Danas oblačno sa padavinama

Izvor:

ATV

02.02.2026

07:21

Komentari:

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će prije podne biti oblačno vrijeme sa slabim padavinama, a tokom dana suvo sa maksimalnom temperaturom od dva do šest, na jugu oko 10 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će biti oblačno i maglovito uz slabe i povremene padavine. Padaće kiša, susnježica i slab snijeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Padavine će ubrzo prestati i tokom dana će preovladavati suvo i oblačno vrijeme.

уио бих

Hronika

Krijumčari u BiH pokušali prošvercovati robu vrijednu više od 11 miliona KM

Samo će na istoku još ponegd‌je biti slabih padavina.

Na jugu promjenljivo oblačno uz sunčane periode i slabu kišu ponegd‌je.

Poslije podne i uveče očekuje se postepeno razvedravanje.

Duvaće slab do umjeren istočni vjetar.

Podijeli:

Tagovi:

Kiša

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кријумчари у БиХ покушали прошверцовати робу вриједну више од 11 милиона КМ

Hronika

Krijumčari u BiH pokušali prošvercovati robu vrijednu više od 11 miliona KM

11 h

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Svijet

Ljudima isključio struju jer su mu ostavili negativnu recenziju na Guglu

11 h

0
Славимо Светог Јевтимија Великог: Ево зашто је битно да данас пружите помоћ некоме

Društvo

Slavimo Svetog Jevtimija Velikog: Evo zašto je bitno da danas pružite pomoć nekome

12 h

0

Više iz rubrike

Славимо Светог Јевтимија Великог: Ево зашто је битно да данас пружите помоћ некоме

Društvo

Slavimo Svetog Jevtimija Velikog: Evo zašto je bitno da danas pružite pomoć nekome

12 h

0
У четвртак исплата увећаних пензија - ово су износи

Društvo

U četvrtak isplata uvećanih penzija - ovo su iznosi

1 d

0
Какво нас вријеме сутра очекује?

Društvo

Kakvo nas vrijeme sutra očekuje?

1 d

0
Снијег

Društvo

Ovaj datum donosi neočekivani preokret: Spremite se debeli minus

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

09

Sve značajnija pozicija srpske na međunarodnom nivou

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

18

55

Doček rukometaša u Zagrebu očekivan: Ustaške zastave i Tompson

18

49

Slon usmrtio turistu u Nacionalnom parku na Tajlandu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner