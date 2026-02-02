Danas oblačno sa padavinama

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će prije podne biti oblačno vrijeme sa slabim padavinama, a tokom dana suvo sa maksimalnom temperaturom od dva do šest, na jugu oko 10 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će biti oblačno i maglovito uz slabe i povremene padavine. Padaće kiša, susnježica i slab snijeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Padavine će ubrzo prestati i tokom dana će preovladavati suvo i oblačno vrijeme.

Samo će na istoku još ponegd‌je biti slabih padavina.

Na jugu promjenljivo oblačno uz sunčane periode i slabu kišu ponegd‌je.

Poslije podne i uveče očekuje se postepeno razvedravanje.

Duvaće slab do umjeren istočni vjetar.