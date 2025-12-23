Automobil uletio u grupu ljudi na božićnoj paradi, više povrijeđenih

Izvor:
Najmanje devet osoba povrijeđeno je juče, od kojih tri teško, kada je automobil udario u grupu ljudi na božićnoj paradi u Nunspetu, u pokrajini Gelderland u Holandiji, saopštila je holandska policija.
U saopštenju se navodi da je, prema preliminarnoj istrazi, do nesreće došlo slučajno, prenio je NL Times.
Na licu mjesta je najmanje šest vozila hitne pomoći, kao i više ekipa vatrogasaca i policajaca
