Automobil uletio u grupu ljudi na božićnoj paradi, više povrijeđenih

Izvor:

Agencije

23.12.2025

07:26

Аутомобил улетио у групу људи на божићној паради, више повријеђених
Foto: Pixabay

Najmanje devet osoba povrijeđeno je juče, od kojih tri teško, kada je automobil udario u grupu ljudi na božićnoj paradi u Nunspetu, u pokrajini Gelderland u Holandiji, saopštila je holandska policija.

U saopštenju se navodi da je, prema preliminarnoj istrazi, do nesreće došlo slučajno, prenio je NL Times.

truba trubac

Region

Ljubljana zabranila nastup trubačima

Na licu mjesta je najmanje šest vozila hitne pomoći, kao i više ekipa vatrogasaca i policajaca

