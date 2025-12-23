Logo
Large banner

Sudija SAD naložio Trampu da organizuje povratak deportovanih Venecuelanaca

Izvor:

Tanjug

23.12.2025

07:21

Komentari:

0
Судија САД наложио Трампу да организује повратак депортованих Венецуеланаца
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki sudija naložio je administraciji predsjednika SAD-a Donalda Trampa da hitno organizuje povratak oko 137 Venecuelanaca koji su deportovani u El Salvador, objavio je Blumberg.

Kako je navedeno, muškarci su u martu deportovani i zatvoreni u El Salvadoru zbog navodnih veza sa kriminalnim bandama, u skladu sa Zakonom o stranim neprijateljima.

муп републике српске полиција српске полиција рс

Republika Srpska

Prijem za policijske službenike koji su iskazali visok stepen požrtvovanosti

Američki okružni sudija Džejms Boasberg presudio je da je njihova deportacija prekršila pravo na pravičan postupak i da imaju pravo da se vrate pred sud kako bi osporili odluku o deportaciji.

Sudija je naložio Trampovoj administraciji da u roku od dvije nedjelje podnese plan kojim bi se omogućio njihov povratak u Sjedinjene Američke Države, prenio je Rojters.

Podijeli:

Tag:

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

horoskop astrologija

Zanimljivosti

Horoskop za 23. decembar: Pred nama je uzbudljiv dan

2 h

0
Упозорење родитељима: Хитно реагујте ако уочите ово код вашег дјетета

Društvo

Upozorenje roditeljima: Hitno reagujte ako uočite ovo kod vašeg djeteta

2 h

0
Јокић за три четвртине уписао 14. трипл-дабл

Košarka

Jokić za tri četvrtine upisao 14. tripl-dabl

2 h

0
Полиција аутомобил Италија

Svijet

Filmska potjera za državljaninom BiH u Italiji: Povrijeđeno 6 karabinjera

2 h

0

Više iz rubrike

Полиција аутомобил Италија

Svijet

Filmska potjera za državljaninom BiH u Italiji: Povrijeđeno 6 karabinjera

2 h

0
"Нова ноћна мора": Ово Путиново оружје нико не може да заустави

Svijet

"Nova noćna mora": Ovo Putinovo oružje niko ne može da zaustavi

11 h

1
Орбан: Божић ће бити миран, војна пријетња остаје

Svijet

Orban: Božić će biti miran, vojna prijetnja ostaje

11 h

0
Хитне службе њемачког Црвеног крста (DRK) стоје поред возила хитне помоћи на мјесту гдје је, према полицијским подацима, аутомобил, наводно ударио у аутобуску станицу и повриједио неколико људи у Гисену у Њемачкој.

Svijet

Auto udario u autobusko stajalište, ima teško povrijeđenih

11 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

52

Vodite računa: Ovo je greška poslije kupanja psa koju svi prave

09

51

Gorjela kuća u Banjaluci

09

42

Haos u Tirani, demonstranti pokušali da spale Ramin kabinet

09

40

Uznemirujuće: Isplivao snimak tragične pogibije kreatora igre Call of Duty

09

36

Amerikanci napali brod, ima mrtvih: Objavljen snimak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner