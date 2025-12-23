Sudija SAD naložio Trampu da organizuje povratak deportovanih Venecuelanaca

Američki sudija naložio je administraciji predsjednika SAD-a Donalda Trampa da hitno organizuje povratak oko 137 Venecuelanaca koji su deportovani u El Salvador, objavio je Blumberg.

Kako je navedeno, muškarci su u martu deportovani i zatvoreni u El Salvadoru zbog navodnih veza sa kriminalnim bandama, u skladu sa Zakonom o stranim neprijateljima.

Američki okružni sudija Džejms Boasberg presudio je da je njihova deportacija prekršila pravo na pravičan postupak i da imaju pravo da se vrate pred sud kako bi osporili odluku o deportaciji.

Sudija je naložio Trampovoj administraciji da u roku od dvije nedjelje podnese plan kojim bi se omogućio njihov povratak u Sjedinjene Američke Države, prenio je Rojters.