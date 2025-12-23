Sudija SAD naložio Trampu da organizuje povratak deportovanih Venecuelanaca

Izvor:
Tanjug
23.12.2025
07:21
Komentari:0
Američki sudija naložio je administraciji predsjednika SAD-a Donalda Trampa da hitno organizuje povratak oko 137 Venecuelanaca koji su deportovani u El Salvador, objavio je Blumberg.
Kako je navedeno, muškarci su u martu deportovani i zatvoreni u El Salvadoru zbog navodnih veza sa kriminalnim bandama, u skladu sa Zakonom o stranim neprijateljima.
Republika Srpska
Prijem za policijske službenike koji su iskazali visok stepen požrtvovanosti
Američki okružni sudija Džejms Boasberg presudio je da je njihova deportacija prekršila pravo na pravičan postupak i da imaju pravo da se vrate pred sud kako bi osporili odluku o deportaciji.
Sudija je naložio Trampovoj administraciji da u roku od dvije nedjelje podnese plan kojim bi se omogućio njihov povratak u Sjedinjene Američke Države, prenio je Rojters.
Zanimljivosti
2 h0
Društvo
2 h0
Košarka
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
11 h1
Svijet
11 h0
Svijet
11 h0
Najnovije
Najčitanije
09
52
09
51
09
42
09
40
09
36
Trenutno na programu