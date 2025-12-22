Logo
Large banner

"Nova noćna mora": Ovo Putinovo oružje niko ne može da zaustavi

Izvor:

Agencije

22.12.2025

22:22

Komentari:

0
"Нова ноћна мора": Ово Путиново оружје нико не може да заустави

Evropske zemlje trenutno nemaju sredstva za odbranu od bojevih glava balističke rakete srednjeg dometa "Orešnik", koje su sposobne za aktivno manevrisanje, navodi se u izvještaju poljskog lista "Interija".

"Hipersonična tehnologija, koja kombinuje veliku brzinu sa atmosferskim manevrima, čini njegovo ("Orešnik" – prim. urednika) teško presretanje i neutralizaciju. Nažalost, nijedna zemlja u Evropi trenutno ne može da se odbrani od ovog oružja", napominje autor.

I "Patriot" ima malu vjerovatnoću

U članku se naglašava da čak i moderne verzije raketnih sistema protivvazdušne odbrane "Patriot" imaju izuzetno malu vjerovatnoću da pogode takve ciljeve.

Takođe se ističe da trenutno samo Sjedinjene Države posjeduju tehnologiju za efikasno presretanje modernih interkontinentalnih raketa.

"Orešnik" stigao u Bjelorusiju

Podsjetimo, prije nekoliko dana je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko objavio je da je ruski raketni sistem "Orešnik" stigao u Bjelorusiju i već je stavljen u stanje borbene pripravnosti.

Ocjena analitičara

Prema ocjenama poljskih analitičara, u pojedinim zemljama NATO raste zabrinutost zbog najnovijih poteza Moskve, a posebnu pažnju privukle su najave vezane za raspoređivanje novih ruskih raketnih sistema.

Poljski list Interija piše da je ruski predsjednik Vladimir Putin faktički usmjerio jedno od najopasnijih oružja Rusije ka Evropskoj uniji. Analitičari upozoravaju da bi Berlin mogao da bude u dometu za svega 11 minuta.

Podijeli:

Tagovi:

Vladimir Putin

Rusija

Evropska unija

Orešnik

hipersonične rakete

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Савјет Европе продужио економске санкције Русији

Svijet

Savjet Evrope produžio ekonomske sankcije Rusiji

13 h

0
Орбан: ЕУ би санкцијама Русији смрвила Европу

Svijet

Orban: EU bi sankcijama Rusiji smrvila Evropu

18 h

0
Лавров о санкцијама Русији: За сваку акцију постоји реакција

Svijet

Lavrov o sankcijama Rusiji: Za svaku akciju postoji reakcija

2 d

0
Путин: Европски лидери су мали прасићи који желе профитирати од колапса Русије

Svijet

Putin: Evropski lideri su mali prasići koji žele profitirati od kolapsa Rusije

4 d

0

Više iz rubrike

Хитне службе њемачког Црвеног крста (DRK) стоје поред возила хитне помоћи на мјесту гдје је, према полицијским подацима, аутомобил, наводно ударио у аутобуску станицу и повриједио неколико људи у Гисену у Њемачкој.

Svijet

Auto udario u autobusko stajalište, ima teško povrijeđenih

3 h

0
Исповијест човјека који "не постоји": Кад навршиш 60 - више немаш шансе!

Svijet

Ispovijest čovjeka koji "ne postoji": Kad navršiš 60 - više nemaš šanse!

3 h

0
Закон у Њемачкој: Ако звоните комшији на врата, можете добити новчану казну до 5.000 евра

Svijet

Zakon u Njemačkoj: Ako zvonite komšiji na vrata, možete dobiti novčanu kaznu do 5.000 evra

4 h

0
Трамп прави велику чистку: Десетине амбасадора остају без посла

Svijet

Tramp pravi veliku čistku: Desetine ambasadora ostaju bez posla

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

03

Alimpijević: Željko Obradović će se vratiti

23

03

Jeftin krompir iz Evrope ruši domaću proizvodnju

23

01

Dodik: Hrvatska nije izašla iz vrtloga mržnje prema Srbima

22

57

ABA 2: Student bez rješenja za Elijasa Kinga u Vršcu

22

42

Božidar, ogorčen zbog cijene, podijelio 10 tona kupusa: “Plače mi se od muke!”

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner