"Nova noćna mora": Ovo Putinovo oružje niko ne može da zaustavi

Evropske zemlje trenutno nemaju sredstva za odbranu od bojevih glava balističke rakete srednjeg dometa "Orešnik", koje su sposobne za aktivno manevrisanje, navodi se u izvještaju poljskog lista "Interija".

"Hipersonična tehnologija, koja kombinuje veliku brzinu sa atmosferskim manevrima, čini njegovo ("Orešnik" – prim. urednika) teško presretanje i neutralizaciju. Nažalost, nijedna zemlja u Evropi trenutno ne može da se odbrani od ovog oružja", napominje autor.

I "Patriot" ima malu vjerovatnoću

U članku se naglašava da čak i moderne verzije raketnih sistema protivvazdušne odbrane "Patriot" imaju izuzetno malu vjerovatnoću da pogode takve ciljeve.

Takođe se ističe da trenutno samo Sjedinjene Države posjeduju tehnologiju za efikasno presretanje modernih interkontinentalnih raketa.

"Orešnik" stigao u Bjelorusiju

Podsjetimo, prije nekoliko dana je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko objavio je da je ruski raketni sistem "Orešnik" stigao u Bjelorusiju i već je stavljen u stanje borbene pripravnosti.

Ocjena analitičara

Prema ocjenama poljskih analitičara, u pojedinim zemljama NATO raste zabrinutost zbog najnovijih poteza Moskve, a posebnu pažnju privukle su najave vezane za raspoređivanje novih ruskih raketnih sistema.

Poljski list Interija piše da je ruski predsjednik Vladimir Putin faktički usmjerio jedno od najopasnijih oružja Rusije ka Evropskoj uniji. Analitičari upozoravaju da bi Berlin mogao da bude u dometu za svega 11 minuta.