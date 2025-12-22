Logo
Tramp pravi veliku čistku: Desetine ambasadora ostaju bez posla

22.12.2025

Трамп прави велику чистку: Десетине амбасадора остају без посла
Foto: Tanjug/AP/The New York Times/Doug Mills

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa opozvala je gotovo 50 ambasadora širom svijeta, prenosi danas Njujork post.

Povlačenje ukupno 48 diplomatskih predstavnika iz Afrike, Azije, Istočne Evrope, kao i Centralne i Južne Amerike uslijedilo je nakon masovnih smjena zvaničnika koje je imenovao bivši predsjednik Džozef Bajden tokom prvih mjeseci Trampovog drugog mandata, navodi list.

Radi se o standardnom procesu u svakoj administraciji, izjavio je danas neimenovani visoki zvaničnik Stejt departmenta za Njujork post.

Kako je dodao, ambasador je lični predstavnik predsjednika i šef države ima pravo da obezbijedi da ga u svakoj zemlji zastupaju oni koji promovišu agendu Amerika na prvom mjestu.

Među opozvanim ambasadorima u afričkim zemljama su diplomatski predstavnici u Kongu, Egiptu, Nigeriji, Ruandi, Somaliji i Južnom Sudanu.

Kada se radi o Evropi, povučeni su, između ostalih, ambasadori iz Jermenije, Litvanije, Sjeverne Makedonije i Slovačke, navodi list.

Opozvani ambasadori neće izgubiti mjesto u diplomatiji

Afrika je kontinent sa kojeg je povučen najveći broj ambasadora SAD, njih 25, a isto tako je opozvan i predstavnik u Afričkoj uniji.

Na drugom mjestu je Azija, odakle su opozvani ambasadori u 11 zemalja među kojima su Brunei, Kirgistan, Laos, Mongolija, Nepal, Oman, Šri Lanka, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan i Jemen.

U međuvremenu, administracija tek treba da imenuje stalne ambasadore u zemljama koje su ključni saveznici i partneri, kao što su Australija, Njemačka, Katar, Saudijska Arabija, Južna Koreja i Ukrajina.

Imamo oko 80 upražnjenih ambasadorskih pozicija, izjavila je senatorka Džin Šahin, članica Komiteta za spoljne poslove Senata.

Ona je za Politiko rekla da, i pored toga, predsjednik Tramp prepušta američko vođstvo Kini i Rusiji time što uklanja kvalifikovane karijerne ambasadore koji su lojalno obavljali funkciju bez obzira na to ko se nalazi na vlasti.

Agencija AP je juče prenijela da je šefovima diplomatskih misija u više od 20 zemalja prošle nedjelje rečeno da će se njihovi mandate završiti u januaru.

Opozvani ambasadori neće izgubiti mjesto u diplomatiji, već će im po povratku u Vašington biti ponuđena druga nameštenja, navela su dvojica neimenovanih zvaničnika Stejt departmenta, prenio je Njujork post.

Promjenama su pogođene i dvije zemlje iz našeg regiona - Crna Gora i Sjeverna Makedonija.

