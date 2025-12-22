Na ivici su eskalacije: Moguć novi rat

Novi rat između Izraela i Irana više se ne dovodi u pitanje, ne zna se samo u kom trenutku će početi, a Benjamin Netanjahu planira sastanak s Donaldom Trampom, kako bi mu predstavio plan napada, prenose mediji.

Nakon prethodnog dvanaestodnevnog sukoba, Bliski istok se nalazi pred još opasnijim scenarijem. Propali nuklearni sporazum, obnovljene sankcije, zastali pregovori i ubrzano jačanje vojske s obje strane stvaraju uslove za kratak, ali znatno razorniji sukob.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu planira sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trampom u Mar-a-Lagu, gdje će predstaviti opcije vojne akcije protiv Irana. Među njima su samostalni izraelski napad, operacija uz ograničenu američku podršku, zajednička akcija ili potpuno američka intervencija.

Izrael smatra da iranski balistički program predstavlja hitnu prijetnju regionalnoj i američkoj bezbjednosti.

Izraelski bezbjednosni izvori upozoravaju da bi Iran mogao dostići proizvodnju do 3.000 raketa mjesečno, čime bi dodatno zaštitio svoja nuklearna postrojenja i ojačao odvraćanje.

S druge strane, Iran tvrdi da može u jednom talasu lansirati do 1.500 balističkih projektila ka Izraelu i da je znatno unapredio njihovu preciznost.

Teheran naglašava da su njegovi vojni kapaciteti rezultat domaće proizvodnje i tvrdi da su izraelski napadi uništili manje od tri odsto lansirnih položaja. Zapadni izvori upozoravaju da Iran može izmjestiti raketne sisteme dublje u zemlju, van domašaja izraelske i američke avijacije, piše Večernji.