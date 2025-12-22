Snimci objavljeni na internetu pokazuju kako je tenk, angažovan u borbama u blizini Pokrovska, najprije onesposobljen, a zatim sistematski uništen preciznim udarima FPV dronova. Vozilo nije uspjelo da se povuče niti da izdrži napade iz vazduha, što je potvrdilo ograničenja zapadnih tenkova u savremenom ratovanju zasićenom bespilotnim sistemima.

Australija je bukvalno prije nekoliko dana saopštila da je završila isporuku ukupno 49 tenkova M1A1 Abrams Ukrajini. Ova vozila, iako djelimično modernizovana, praktično su odmah uvedena u borbu, što prema vojnim analitičarima ukazuje na kritičan nedostatak raspoloživih rezervi u ukrajinskim oklopnim i pješadijskim jedinicama. Sama činjenica da su Abramsi poslati u zonu Pokrovska sugeriše da ukrajinska komanda više nema luksuz da čuva zapadnu tehniku u pozadini.

Paralelno sa tim, pojavio se i snimak uništenja njemačkog tenka Leopard 1A5, koji je prethodno isporučen Ukrajini iz evropskih zaliha. Tenk je identifikovan izviđačkim dronovima dok se nalazio u zaklonu u području Slavjanska i Kramatorska, nakon čega je pogođen serijom FPV dronova.

Prema dostupnim snimcima, vozilo je vjerovatno potpuno uništeno. Ovi udari potvrđuju da se zapadni tenkovi, posebno starije generacije poput Leoparda 1A5, suočavaju sa istim problemom kao i Abramsi, visokom ranjivošću na jeftine i masovno korišćene dronove.

Ukrajinski izvori sve otvorenije govore o rastućem nedostatku tenkova kao strateškom problemu. Najnovije isporuke, 49 (80 u nekoliko tranši ukupno, posljednji komadi prije par dana) australijskih Abramsa i 32 Leoparda 1A5 iz evropskih zemalja, sve češće se opisuju kao posljednje veće tranše zapadne oklopne pomoći. Razlozi su višestruki, evropske zalihe su iscrpljene, proizvodni kapaciteti ograničeni, a politička volja da se dodatno oslabe nacionalni arsenali sve slabija u uslovima rastuće bezbjednosne neizvjesnosti u Evropi.

Zemlje sa sovjetskim nasleđem, poput Poljske i Češke, već su praktično ispraznile svoje rezerve tenkova T-72 i PT-91 u korist Kijeva. Dok Poljska može relativno brzo da nadoknadi te gubitke kroz ugovore za K2 i nove Abramsa, Češka Republika se suočava sa znatno težom situacijom, posebno zbog kašnjenja u isporukama Leoparda 2A8. Sa godišnjom proizvodnjom od oko 50 tenkova Leopard 2, realne isporuke u većem obimu ne očekuju se prije 2027. godine.

U takvim okolnostima, svaki izgubljeni tenk za Ukrajinu postaje praktično nenadoknadiv gubitak. Masovna upotreba FPV dronova, koji su već uspostavili čvrstu kontrolu vatre na ključnim pravcima, dodatno ograničava mogućnost efikasne upotrebe teške oklopne tehnike.

Uništenje Abramsa i Leoparda na istom frontu ne predstavlja samo taktički neuspjeh, već i naznaku da bi se era tenkovskih pojačanja za Ukrajinu mogla približavati svom kraju, dok se realnost savremenog ratovanja sve više definiše dominacijom bespilotnih sistema.

