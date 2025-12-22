Logo
Large banner

Evropska zemlja počinje proizvodnju oružja po srpskoj tehnologiji

Izvor:

ATV

22.12.2025

15:24

Komentari:

0
Европска земља почиње производњу оружја по српској технологији

Danska firma SkajPro Propulžn dobila je sve potrebne dozvole da u Vandelu kod Bilunda pokrene proizvodnju artiljerijskih raketa kalibra 122 milimetara koristeći tehnologiju srpske firme EDePro, sa planom da godišnje proizvede do 10.000 komada.

Direktor SkajProa, Majkl Kjer Sorensen, ističe da je projekat "ogroman" i da kompanija raspolaže svim potrebnim resursima – od tehničke opreme i investitora do podrške Ministarstva odbrane Danske, prenijela je državna danska televizija TV 2.

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Oglasilo se Ministarstvo nakon Sindikata: Iznos za plate udvostručen

"Već godinu i po dana radimo na dobijanju dozvola, a sada smo spremni da pokrenemo proizvodnju", rekao je Sorensen.

Proizvodnja bi, navodi TV 2, trebalo da počne tokom ljeta 2026.

Proizvodnja u NATO bunkerima

Proizvodni pogon će koristiti 37 bivših NATO bunkera na staroj vazdušnoj bazi u Vandelu, koji su tokom Hladnog rata služili za skladištenje bombi i eksploziva. Pogon će biti visoko osiguran, sa video nadzorom i senzorima pokreta, a u proizvodnji će učestvovati i 110 novih zaposlenih inženjera i radnika, prenosi "eKapija".

hanka paldum

Scena

Hanka Paldum skrhana zbog smrti harmonikaša: "Nije mogla da se javi na telefon"

Raketa će biti kompatibilna sa danskim sistemom PULS, kupljenim od Izraela, kao i sa američkim HIMARS sistemima. One imaju domet od preko 40 kilometara i nose bojnu glavu od 24 kilograma eksploziva.

Rakete će koristiti tehnologiju koju isporučuje srpska firma EDePro, poznata, kako je rečeno, po višegodišnjem izvozu u zemlje NATO i ekspertizi u razvoju raketnih sistema.

Dodaje se da su danske vlasti, uključujući Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo pravde i Obavještajnu službu, detaljno provjeravale projekat.

Otkriven cilj

SkajPro planira da rakete budu u NATO standardu, a jedna od ciljanih lokacija za izvoze su zemlje poput Njemačke, Francuske, Finske, ali i Ukrajine, gdje se trenutno koriste stotine raketa dnevno.

пдпс бих

BiH

Usvojen Prijedlog zakona o VSTS-u, Zakon o Sudu povučen iz procedure

Sorensen je dodao da je cilj kompanije da postane prvi proizvođač teškog vojnog naoružanja u Danskoj i da pokrene širu domaću odbrambenu industriju.

EDePro je srpska odbrambena kompanija iz Beograda koja se bavi istraživanjem, razvojem i proizvodnjom pogonskih sistema za rakete, raketnih motora, nevođenih i vođenih raketa, kao i drugih komponenti za vojne i civilne primjene.

Podijeli:

Tagovi:

Danska

Srbija

Oružje

naoružanje

Rakete

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Снови спавање момак кревет

Zdravlje

Ponekad se ujutru budimo umorni: Stručnjaci objašnjavaju ima li razloga za brigu

2 h

0
Предложен притвор за Рајка Павића: Двојицу претукао шипком јер су напали конобарицу

Hronika

Predložen pritvor za Rajka Pavića: Dvojicu pretukao šipkom jer su napali konobaricu

3 h

0
Новогодишња јелка украси

Zanimljivosti

Ne kupujte im ovo: Pokloni koje znakovi ne žele ispod jelke

3 h

0
Дјед (75) дивљао по путу са више од 4 промила алкохола у крви

Hronika

Djed (75) divljao po putu sa više od 4 promila alkohola u krvi

3 h

0

Više iz rubrike

Тучпа посланика у турском парламенту

Svijet

Masovna tuča u turskom parlamentu: Pesnice sijevale na sve strane

3 h

0
Вртача

Svijet

Vrtača progutala vodu iz kanala, čamci nasukani

3 h

0
Ужас на аеродрому: Авион ударио у цистерну са горивом

Svijet

Užas na aerodromu: Avion udario u cisternu sa gorivom

4 h

0
Сексуални напад на кабинско особље добио судски епилог: Ево какву казну је добио напасник

Svijet

Seksualni napad na kabinsko osoblje dobio sudski epilog: Evo kakvu kaznu je dobio napasnik

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

35

Konakovićeva stranka nastavlja da puca, Karamehić-Abazović prešla u NS

17

23

Hitno se oglasio RHMZ: Stiže snijeg

17

23

Cvijanović: Radojičić određuje i raspoređuje kandidate opozicije za inokosne funkcije

17

13

Poznato ko je pucao iz automobila u pokretu u Sarajevu

17

12

Dodik: Čaušević savršeno objasnio šta je želja Bošnjaka i uloga opozicije iz Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner