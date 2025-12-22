Evropska zemlja počinje proizvodnju oružja po srpskoj tehnologiji

Danska firma SkajPro Propulžn dobila je sve potrebne dozvole da u Vandelu kod Bilunda pokrene proizvodnju artiljerijskih raketa kalibra 122 milimetara koristeći tehnologiju srpske firme EDePro, sa planom da godišnje proizvede do 10.000 komada.

Direktor SkajProa, Majkl Kjer Sorensen, ističe da je projekat "ogroman" i da kompanija raspolaže svim potrebnim resursima – od tehničke opreme i investitora do podrške Ministarstva odbrane Danske, prenijela je državna danska televizija TV 2.

"Već godinu i po dana radimo na dobijanju dozvola, a sada smo spremni da pokrenemo proizvodnju", rekao je Sorensen.

Proizvodnja bi, navodi TV 2, trebalo da počne tokom ljeta 2026.

Proizvodnja u NATO bunkerima

Proizvodni pogon će koristiti 37 bivših NATO bunkera na staroj vazdušnoj bazi u Vandelu, koji su tokom Hladnog rata služili za skladištenje bombi i eksploziva. Pogon će biti visoko osiguran, sa video nadzorom i senzorima pokreta, a u proizvodnji će učestvovati i 110 novih zaposlenih inženjera i radnika, prenosi "eKapija".

Raketa će biti kompatibilna sa danskim sistemom PULS, kupljenim od Izraela, kao i sa američkim HIMARS sistemima. One imaju domet od preko 40 kilometara i nose bojnu glavu od 24 kilograma eksploziva.

Rakete će koristiti tehnologiju koju isporučuje srpska firma EDePro, poznata, kako je rečeno, po višegodišnjem izvozu u zemlje NATO i ekspertizi u razvoju raketnih sistema.

Dodaje se da su danske vlasti, uključujući Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo pravde i Obavještajnu službu, detaljno provjeravale projekat.

Otkriven cilj

SkajPro planira da rakete budu u NATO standardu, a jedna od ciljanih lokacija za izvoze su zemlje poput Njemačke, Francuske, Finske, ali i Ukrajine, gdje se trenutno koriste stotine raketa dnevno.

Sorensen je dodao da je cilj kompanije da postane prvi proizvođač teškog vojnog naoružanja u Danskoj i da pokrene širu domaću odbrambenu industriju.

EDePro je srpska odbrambena kompanija iz Beograda koja se bavi istraživanjem, razvojem i proizvodnjom pogonskih sistema za rakete, raketnih motora, nevođenih i vođenih raketa, kao i drugih komponenti za vojne i civilne primjene.