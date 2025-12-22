Vrtača progutala vodu iz kanala, čamci nasukani

Na vodenom kanalu u okrugu Šropšir, u zapadnoj Engleskoj, otvorila se vrtača koja je povukla svu vodu, a čamci koji su u tom trenutku bili u blizini ostali su nasukani, a ima i onih koji se nalaze na ivici strme provalije, saopštila je lokalna policija.

Na fotografijama, koje je objavio BBC, vidi se da je struktura tog dijela plovnog puta u oblasti Hemije u Vitčerču potpuno narušena.

Hronika Na slobodi optuženi za pomaganje u ubistvu Radenka Bašića!

Potopljeni čamci

Saopšteno je da su dva uska čamca potonula u rupu, koja je potpuno progutala vodu iz plovnog kanala.

Vatrogasno-spasilačka služba Šropšira saopštila je da reaguje na klizište i potvrdila da je pogođen kanal.

Hronika Istraga tapka u mjestu: Osumnjičenim za ubistvo Danke Ilić produžen pritvor

Nema žrtava, apel stanovnicima

Nije bilo izvještaja o žrtvama, a policija je zamolila stanovnike da izbjegavaju to područje i da koriste alternativne puteve.