Vrtača progutala vodu iz kanala, čamci nasukani

Izvor:

Tanjug

22.12.2025

13:40

Komentari:

0
Вртача
Foto: Claudio Vignola/Pexels

Na vodenom kanalu u okrugu Šropšir, u zapadnoj Engleskoj, otvorila se vrtača koja je povukla svu vodu, a čamci koji su u tom trenutku bili u blizini ostali su nasukani, a ima i onih koji se nalaze na ivici strme provalije, saopštila je lokalna policija.

Na fotografijama, koje je objavio BBC, vidi se da je struktura tog dijela plovnog puta u oblasti Hemije u Vitčerču potpuno narušena.

Igor Repajić

Hronika

Na slobodi optuženi za pomaganje u ubistvu Radenka Bašića!

Potopljeni čamci

Saopšteno je da su dva uska čamca potonula u rupu, koja je potpuno progutala vodu iz plovnog kanala.

Vatrogasno-spasilačka služba Šropšira saopštila je da reaguje na klizište i potvrdila da je pogođen kanal.

Данка Илић

Hronika

Istraga tapka u mjestu: Osumnjičenim za ubistvo Danke Ilić produžen pritvor

Nema žrtava, apel stanovnicima

Nije bilo izvještaja o žrtvama, a policija je zamolila stanovnike da izbjegavaju to područje i da koriste alternativne puteve.

Tagovi:

vrtače

Engleska

