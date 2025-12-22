Logo
Nekoliko banjalučkih naselja ostalo bez struje

Izvor:

Glas Srpske

22.12.2025

13:13

Неколико бањалучких насеља остало без струје
Foto: Ustupljena fotografija

Nekoliko naselja u Banjaluci ostalo je bez električne energije zbog kvara na podzemnim kablovima.

"Došlo je do kvara na kablovima u ulici Rade Marjanca na Paprikovcu, te na kablu koji se nalazi na dijelu Starčevice i kablu koji vodi od Toplane prema Tržnom centru Delta", rekli su u Elektrokrajini Banja Luka.

Dodali su da su ekipe na terenu i rade na otklanjanju kvarova.

"Očekujemo da će neka naselja koja su ostala bez električne energije biti priključena za oko sat i po sa drugre mreže dok se ne otkloni kvar", rekli su u Elektrokrajini za Glas Srpske.

