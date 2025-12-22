Još jedna naša poznata pjevačica odlazi u blogerke

Izvor:
Čini se da sve veći broj domaćih javnih ličnosti, makar kada je u pitanju ženska strana, podleže "pritiscima" društvenih mreža i snimanju za Tiktok i Instagram.
Moramo uzeti u obzir i brojne fanove koji od njih traže da se snimaju i prikažu kako funkcioniše njihov život van svjetla reflektora, naročito od mladih pjevačica kojima možda bude ovo i buduće zanimanje.
Jedna od njih je i Anđela Ignjatović Breskvica, još jedna u nizu pjevačica koja je donijela odluku da svoju popularnost poveća na društvenim mrežama tako što će snimati svoj svakodnevni život.
Breskvica se u najnovijem snimku spremala za jedan nastup, bila je potpuno bez šminke, a u istom je prikazala od početka do kraja kako to izgleda i da li je naporno kada sve sam radiš, kao što je kod nje slučaj.
@brrreskvaa Haotican i umoran GRWM gde sam u pola videa zaboravila da snimam pa sam se ucutala 😂😭#breskvica #fyp #makeup #grwm ♬ original sound - br 🐆
Komentari fanova su se nizali, a mnogi su je savjetovali da nastavi sa snimanjem i prikaže još detalja iz svog svakodnevnog života.
(Mondo)
