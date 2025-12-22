Preminuo legendarni pjevač Kris Ria

Poznati pjevač Kris Ria (Chris Rea) preminuo je danas u 74. godini.

Portparol njegove porodice je, objavljujući vijest o Riinoj smrti, rekao: „Sa ogromnom tugom objavljujemo smrt našeg voljenog Krisa.„Preminuo je mirno u bolnici ranije danas nakon kratke bolesti, okružen porodicom“, prenosi Bi-Bi-Si.

Kris Ria je bio poznat po brojnim hitovima, uključujući „Driving Home For Christmas“.

Pored ovog božićnog hita, Ria je imao uspjeh krajem sedamdesetih i osamdesetih sa pjesmama „Fool (If You Think It’s Over)“, „Let’s Dance“ i „The Road To Hell“

Muzičaru rođenom u Midlsbrou je prethodno dijagnostikovan rak pankreasa, koji mu je odstranjen 2001. godine.