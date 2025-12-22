Logo
Large banner

Preminuo legendarni pjevač Kris Ria

Izvor:

Agencije

22.12.2025

16:18

Komentari:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Poznati pjevač Kris Ria (Chris Rea) preminuo je danas u 74. godini.

Portparol njegove porodice je, objavljujući vijest o Riinoj smrti, rekao: „Sa ogromnom tugom objavljujemo smrt našeg voljenog Krisa.„Preminuo je mirno u bolnici ranije danas nakon kratke bolesti, okružen porodicom“, prenosi Bi-Bi-Si.

Kris Ria je bio poznat po brojnim hitovima, uključujući „Driving Home For Christmas“.

Pored ovog božićnog hita, Ria je imao uspjeh krajem sedamdesetih i osamdesetih sa pjesmama „Fool (If You Think It’s Over)“, „Let’s Dance“ i „The Road To Hell“

Muzičaru rođenom u Midlsbrou je prethodno dijagnostikovan rak pankreasa, koji mu je odstranjen 2001. godine.

Podijeli:

Tagovi:

Kris Ria

pjevač

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Три државе створиле своју верзију НАТО-а

Svijet

Tri države stvorile svoju verziju NATO-a

1 h

0
Постављен "мигрантски рекорд" у Британији

Svijet

Postavljen "migrantski rekord" u Britaniji

1 h

0
Ватрена Бањалучанка се вјерила са новим партнером, 21 дан након што је саопштила да се развела!

Scena

Vatrena Banjalučanka se vjerila sa novim partnerom, 21 dan nakon što je saopštila da se razvela!

1 h

0
Огњен Ритан

Ostali sportovi

Ni povreda ga nije zaustavila: Kako je mladi Banjalučanin Ognjen Ritan došao do medalje na SP

1 h

0

Više iz rubrike

Ватрена Бањалучанка се вјерила са новим партнером, 21 дан након што је саопштила да се развела!

Scena

Vatrena Banjalučanka se vjerila sa novim partnerom, 21 dan nakon što je saopštila da se razvela!

1 h

0
Ханка Палдум скрхана због смрти хармоникаша: "Није могла да се јави на телефон"

Scena

Hanka Paldum skrhana zbog smrti harmonikaša: "Nije mogla da se javi na telefon"

2 h

0
Марија се огласила о Миљанином стању након што је пребачена у Ургентни

Scena

Marija se oglasila o Miljaninom stanju nakon što je prebačena u Urgentni

4 h

0
Миљана Кулић хитно примљена у Ургентни центар

Scena

Miljana Kulić hitno primljena u Urgentni centar

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

23

Hitno se oglasio RHMZ: Stiže snijeg

17

23

Cvijanović: Radojičić određuje i raspoređuje kandidate opozicije za inokosne funkcije

17

13

Poznato ko je pucao iz automobila u pokretu u Sarajevu

17

12

Dodik: Čaušević savršeno objasnio šta je želja Bošnjaka i uloga opozicije iz Srpske

17

07

"Košarkaška bomba": Pešić preuzeo evroligaša!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner