Hanka Paldum skrhana zbog smrti harmonikaša: "Nije mogla da se javi na telefon"

Izvor:

Agencije

22.12.2025

15:01

Samir Hodžić, harmonikaš pjevačice Hanke Paldum poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se desila jutros u Nezucima kod Višegrada.

Hanka Paldum, skrhana je bolom zbog smrti dragog prijatelja i saradnika. Pjevačica zbog tuge koju osjeća nije mogla da se javi na svoj telefon, a umjesto nje javila se njena ćerka Minela Brkić.

Hronika

Harmonikaš Hanke Paldum poginuo u nesreći kod Višegrada

"Majka nikako ne može da se javi. Čula je za tragediju. Sad smo čuli šta se desilo. Mnogo se potresla. Jako je tužna. Nije u stanju da se javi, razumite nas", rekla je Minela za "Blic".

Podsjećamo, harmonikaš Hanke Paldum, Samir Hodžić, poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se desila jutros kod Višegrada.

Naime, portparolka Policijske uprave Svjetlana Govedarica navela je da su u saobraćajnoj nesreći učestvovala dva putnička vozila, piše "Avaz".

Hronika

U nesreći kod Višegrada poginula jedna osoba, saobraćaj obustavljen

U nesreći je poginuo Samir Hodžić, harmonikaš Hanke Paldum.

"O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, koji je izašao na lice mjesta. Uviđaj vrše pripadnici Policijske stanice Višegrad", rekla je Govedarica.

Ona je dodala da je Policijskoj stanici Višegrad jutros u 6.50 sati prijavljeno da se dogodila saobraćajna nesreća.

