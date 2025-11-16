Breskvici otkazan nastup u Hrvatskoj, hitno se oglasila

Pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica oglasila se na svom Instagramu nakon što je otkazala nastup u Hrvatskoj, a novi datum je rekla da i dalje nije poznat.

Breskvica je objasnila da nastup u Zagrebu mora da otkaže zbog tehničkih problema.

– Društvo, zbog tehničkih problema večeras nećemo moći da se družimo u Zagrebu. Uskoro novi datum, hvala vam na razumijevanju – poručila je ona, prenosi Blic.

Zabranjen joj ulazak na Kosovo i Metohiju

Podsjetimo, Breskvica se nedavno oglasila nakon što nije uspjela da ode na nastup koji je imala na Kosovu i Metohiji.

– Dragi moji Mitrovčani, želim da vam se zahvalim što ste izdvojili svoje vrijeme da se družimo i da pjevamo zajedno. Nažalost, moj bend i ja nismo uspjeli da pređemo administrativni prelaz i večeras nećemo moći da pjevamo. Ali sam sigurna da će biti prilike i da ćemo se uskoro družiti. Obavijestiću vas o novom datumu. A do tada šaljem vam najveći pozdrav i poljubac. Voli vas puno vaša Breskvica – poručila je pjevačica tada.

Voli skupe automobile

Podsjetimo, pjevačica se nedavno pohvalila na društveni mrežama poklonom koji je dobila od svog dečka Nikole Stanisavljevića.

Naime, Breskvica je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju automobila kojeg je dobila od dečka, a onda i otkrila da joj je ta “bijesna mašina” bila san godinama.

– Od danas zvanično počinjem da radim na novom autu. Ovo je auto kojim sam oduvijek željela da imam i “muž” je odlučio da me iznenadi – napisala je Breskvica i dodala:

– S obzirom na to da ja ovo sve mnogo volim, odlučila sam na neki način da sa vama podijelim šta ja to sve radim kada su kola u pitanju.