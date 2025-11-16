Logo
Djevojka ubila dečka zbog pjevačice? Isplivala istina nakon 10 godina

16.11.2025

10:20

Дјевојка убила дечка због пјевачице? Испливала истина након 10 година

Kaja Ostojić bila je, a i danas je jedna od najatraktivnijih pjevačica na našoj sceni. Njena ljepota i izgled privlačila je pažnju svakog muškarca koji joj se našao u okruženju, a prije 10 godina bila je u društvu potpredsjednika Fudbalskog kluba "Rudar", Radmila Mitrovića, koji je te noći tragično izgubio život.

Njega je iste noći ubila njegova djevojka, a bilo je mnogo spekulacije da je razlog ove tragedije upravo bliskost između pjevačice i potpredsjednika Fudbalskog kluba.

Nakon mnogo godina, pjevačica se prisjetila te večeri i ispričala šta se zapravo dogodilo. Takođe, otkrila je da li je istina da je ona bila razlog rasprave koja je prethodila zločinu.

- Vidjela sam da tu nisu bila najčistija posla. Mislim bili su baš pijani. Poslije sam otišla u hotel, a u jutru kad sam se probudila čila sam da je ona njega ubila. Šta je bilo iza te priče nije na meni da donosim zaključke, priča se svašta. Ja iz poštovanja prema njemu i njegovoj porodici neću da pričam javno o toj temi. Advokat koji je branio tu djevojku koja ga je ubila je imao bolesne taktike odbrane. Kad se sjetim tog perioda, najradije bih to zaboravila. Ko drugome jamu kopa, sam u nju upada. Mislim da je ona izašla iz zatvora. Strašna i tragična priča. Tresem se dok pričam o ovome.

Opasan momak koji nije živ htio da joj uništi nastup

Pitanje za pjevačicu je bilo da se prisjeti najstrašnije situacije s nastupa

- Najveća neprijatnost? Bilo je to pre nekih desetak godina kada je još uvijek bio živ jedan problematičan momak, sad da ga ne imenujem. Organizovao je da se baci suzavac na moj nastup što je rastjeralo sve ljude.

Ona je i objasnila zbog čega joj se taj opasni momak osvetio, a povod je bilo njeno odbijanje.

- Pa nisam odgovarala na neko njegovo udvaranje, ali ne znaju s kim imaju posla. Ja se ovde nikoga ne plašim - dodala je Kaja Ostojić kroz smijeh.

Kaja Ostojić

Pjevačica

ubistvo

ispovijest

