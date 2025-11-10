Logo
Large banner

Pjevačica nakon dvije godine veze saznala da je momak prevario sa muškarcem

Izvor:

Telegraf

10.11.2025

11:20

Komentari:

0
Пјевачица након двије године везе сазнала да је момак преварио са мушкарцем

Pjevačica Sara Reljić govorila je o tome kako je saznala da joj je dečko bio intiman sa muškarcem.

Nakon ovog ljubavnog kraha kaže da se ni dan danas nije emotivno oporavila i da joj je jako teško da se preda novom čovjeku.

6696ac2b71277 бранимир којић

Republika Srpska

Kojić: Salkiću, šta je sa 157.000 sarajevskih Srba?

Sara Reljić je rekla da je sa dečkom bila dvije godine i da nije mogla ni da pretpostavi da je vara sa muškarcem.

- Dvije godine smo bili zajedno. Naravno da neko nakon toliko vremena provedenog zajedno fali. Možda više fali ta ideja šta bi bilo kad bi bilo, nekako to nešto što smo željeli da gradimo i pravimo - kaže Reljić.

Dodala je da je nakon tog brodoloma skoro tri godine potpuno sama. Uvijek da šansu muškarcu, ali da se na neki način boji ljubavi.

- Kad pričamo o tome šta tražim u muškarcu, tražim iskrenost. Nekog ko ne igra igrice, ko je otvoren i direktan i spreman da se preda u potpunosti. Nemam vremena da igram sad nešto, kod mene je sve ili ništa. Uvijek sebe dajem otvoreno i bez ikakve kalkulacije – ističe Sara Reljić za Avaz.

sreca radost ljubav

Zanimljivosti

Ljudi rođeni u ovom horoskopskom znaku uvijek imaju sreće

"Pitala sam se zašto nije zainteresovan"

Sara je objasnila da je najprije saznala da ju je dečko prevario sa drugom djevojkom, što je podnijela teško, ali ju je dotuklo saznanje da je bio i sa muškarcem.

- Meni je poslije toga, poslije skoro godinu dana, došao jedan čovjek koji mi je bio sunce u svemu tome. Ja sam se, inače, pitala šta se tu dešava, zašto nije zainteresovan... (smijeh) Prijatelj mi je rekao da misli da je on u drugom timu. Onda sam vratila film, vidjela sam poruke njegove od druga... Bio je ozaren kad je bio sa njim. Kad sam saznala da me je prevario sa muškarcem bilo mi je 10 puta gore nego da me je prevario sa ženom. Vrlo brzo se klupko odmotalo, sve se poslije saznalo. Liječila sam svoje rane dugo - rekla je ona nedavno za "Blic".

Podijeli:

Tagovi:

Sara Reljić

Pjevačica

prevara

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Њемачки гигант на коленима, једна индустрија пред колапсом

Ekonomija

Njemački gigant na kolenima, jedna industrija pred kolapsom

2 h

0
Возач голфа направио хаос у Великој Кладуши

Hronika

Oglasili se iz policije o haosu u Velikoj Kladuši: Maloljetnik pokušao ubiti više osoba automobilom

2 h

0
Питон од 6 метара му се обмотао око врата, услиједила је борба на живот и смрт

Zanimljivosti

Piton od 6 metara mu se obmotao oko vrata, uslijedila je borba na život i smrt

2 h

0
Fudbalska lopta

Fudbal

Haos na terenu: Navijač utrčao i ubo fudbalera u vrat

2 h

0

Više iz rubrike

Харис признао да није у добрим односима са кћерком Ђином

Scena

Haris priznao da nije u dobrim odnosima sa kćerkom Đinom

5 h

0
Ђани проговорио о невјерству: ''Слађа ме је ухватила на дјелу, било је шамара''

Scena

Đani progovorio o nevjerstvu: ''Slađa me je uhvatila na djelu, bilo je šamara''

5 h

0
Харис Џиновић шокирао изјавом о кћерки и Мелини

Scena

Haris Džinović šokirao izjavom o kćerki i Melini

15 h

2
Јована Јеремић доживјела срчани удар

Scena

Jovana Jeremić doživjela srčani udar

21 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

41

Ova zemlja je uvela vozačku dozvolu na mobilnoj aplikaciji

13

41

Cvijanović Crnatku: Izabrao si da prodaješ maglu, a ta magla je lošijeg kvaliteta od sarajevske

13

36

Gajanin: Diplomci pokazuju odlične rezultate, u narednoj godini velike investicije

13

32

Ljekari zabrinuti: Nešto se čudno desilo sa virusom gripa

13

32

Magarica Tinsel osvojila TikTok svojim izgledom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner