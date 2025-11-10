Pjevačica nakon dvije godine veze saznala da je momak prevario sa muškarcem

Pjevačica Sara Reljić govorila je o tome kako je saznala da joj je dečko bio intiman sa muškarcem.

Nakon ovog ljubavnog kraha kaže da se ni dan danas nije emotivno oporavila i da joj je jako teško da se preda novom čovjeku.

Sara Reljić je rekla da je sa dečkom bila dvije godine i da nije mogla ni da pretpostavi da je vara sa muškarcem.

- Dvije godine smo bili zajedno. Naravno da neko nakon toliko vremena provedenog zajedno fali. Možda više fali ta ideja šta bi bilo kad bi bilo, nekako to nešto što smo željeli da gradimo i pravimo - kaže Reljić.

Dodala je da je nakon tog brodoloma skoro tri godine potpuno sama. Uvijek da šansu muškarcu, ali da se na neki način boji ljubavi.

- Kad pričamo o tome šta tražim u muškarcu, tražim iskrenost. Nekog ko ne igra igrice, ko je otvoren i direktan i spreman da se preda u potpunosti. Nemam vremena da igram sad nešto, kod mene je sve ili ništa. Uvijek sebe dajem otvoreno i bez ikakve kalkulacije – ističe Sara Reljić za Avaz.

"Pitala sam se zašto nije zainteresovan"

Sara je objasnila da je najprije saznala da ju je dečko prevario sa drugom djevojkom, što je podnijela teško, ali ju je dotuklo saznanje da je bio i sa muškarcem.

- Meni je poslije toga, poslije skoro godinu dana, došao jedan čovjek koji mi je bio sunce u svemu tome. Ja sam se, inače, pitala šta se tu dešava, zašto nije zainteresovan... (smijeh) Prijatelj mi je rekao da misli da je on u drugom timu. Onda sam vratila film, vidjela sam poruke njegove od druga... Bio je ozaren kad je bio sa njim. Kad sam saznala da me je prevario sa muškarcem bilo mi je 10 puta gore nego da me je prevario sa ženom. Vrlo brzo se klupko odmotalo, sve se poslije saznalo. Liječila sam svoje rane dugo - rekla je ona nedavno za "Blic".