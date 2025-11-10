Piton od 6 metara mu se obmotao oko vrata, uslijedila je borba na život i smrt

Na društvenim mrežama kruži zastrašujući snimak koji prikazuje trenutak kada šest metara dugačak piton napada turističkog vodiča, obmotava mu se oko vrata i odvlači u rijeku.

Incident se dogodio na ostrvu Borneo u Indoneziji, a pošto je muškarac po imenu Heru plovio sa grupom turista. Dok su se približavali obali, primjetili su ogromnu zmiju kako miruje među granjem.

Na snimku se vidi kako Heru, sjedeći na ivici čamca, poseže rukom u mutnu vodu i hvata zmiju blizu glave - ali u sljedećem trenutku situacija se pretvara u noćnu moru.

Piton se iznenada trznuo i povukao čoveka sa čamca, nestavši zajedno s njim ispod površine! U nekoliko dramatičnih sekundi koje slijede, vodič izranja, panično se koprcajući dok se zmija obmotava oko njegovog torza, ruku, a zatim i vrata.

Ostatak posade odmah je skočio u vodu i pokušao da ga spase. Dvojica muškaraca borila su se sa zmijom - jedan je držao njenu glavu, drugi rep - dok su pokušavali da je odvoje od Herua.

Poslije napete borbe, uspjeli su da je savladaju i oslobode nesrećnika koji je prošao bez povreda.

Zmija je kasnije uhvaćena i izvučena na čamac, gdje su članovi posade napravili nekoliko fotografija, prije nego što su je pustili u vodu, prenosi Njuz.

“To je bio najveći i najjači piton koji smo ikada vidjeli“, izjavio je Mohamad Alisa, koji je snimio šokantne scene. “Naš princip je da ne nanosimo štetu živim bićima. Fotografije su isključivo za naučne svrhe“.

Ostrvo Borneo je dom nekoliko vrsta pitona, među kojima su kratkorepi piton i mrežasti piton, a ovaj snimak još jednom podsjeća na to koliko su susreti ljudi i divljine u tropskim predelima nepredvidivi i ponekad - zastrašujuće opasni.

