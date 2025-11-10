Kome su zvijezde danas naklonjene?

Ovan

Iskoristićete visoku energiju za brzo završavanje projekata. Romantičnim gestom zauzeti će pokazati partneru da cijene njegovu podršku, a slobodni bi mogli imati susret sa nekim iz prošlosti. Potrebno vam je više sna.

Bik

Finansije se stabilizuju, ali budite oprezni kod većih ulaganja. Iskren razgovor sa partnerom rješava nagomilanu tenziju u vezi. Slobodnima bi neko ko im se dopada mogao pokazati više interesovanja. Ojačajte imunitet.

Blizanci

Komunikacija sa saradnicima je ključna, ali izbjegavajte površne poslovne odluke. Posvetite više pažnje partneru i njegovim potrebama. Slobodni bi mogli steći novo poznanstvo preko prijatelja. Potreban vam je mir.

Rak

Donosite važne odluke koje će odrediti naredne mjesece u karijeri. Zauzeti će zajedničke planove sa partnerom konkretizovati, a slobodni bi mogli očekivati lijepe susrete. Potrebno vam je više odmora.

Lav

Projekti koje ste započeli konačno počinju da daju vidljive rezultate. Unesite više zabave i spontanosti u vaš odnos. Slobodnima će neko vratiti vjeru u ljubav uskoro. Energija je stabilna.

Djevica

Moguće su pozitivne promjene u karijeri, posebno u odnosima sa nadređenima. Pokažite partneru nježnost, jer romantični gest donosi bliskost. Slobodni treba da izađu iz zone komfora. Smanjite stres.

Vaga

Potreban je poslovni balans pa se ne trošite na konflikte. Komunikacija i razumijevanje su ključni za novi nivo vaše veze. Slobodnim zvijezde donose uzbudljive emocije. Budite fizički aktivniji.

Škorpija

Odličan period za nove poslovne početke i sve samostalne projekte. Odnos sa partnerom postaje dublji, a privlačnost slobodnih je na vrhuncu. Obratite pažnju na krvni pritisak i smanjite nezdrave namirnice.

Strijelac

Moguća su poslovna putovanja ili projekti koji proširuju vaše radne horizonte. Oslobodite se rutine i unesite avanturu u vezu sa partnerom. Slobodni bi mogli neko prijateljstvo staviti na viši nivo. Zdravlje vam je dobro.

Jarac

Postižete konkretne rezultate za dugoročne poslovne ciljeve. Otvorenost o osjećanjima donosi novu dimenziju bliskosti. Mogli biste upoznati osobu koja dijeli Vaše ambicije. Poradite na imunitetu.

Vodolija

Fokus je na timskom radu, kroz šta ostvarujete značajne korake. Partner cijeni vašu originalnost, a poznanstvo slobodnih bi moglo prerasti u nešto više. Posvetite se jogi ili meditaciji.

Ribe

Intuicija i kreativnost su naglašeni, što pomaže da napravite iskorak. Dijeljenje snova i planova donosi duboku emotivnu povezanost, a slobodni bi mogli upoznati osobu privlačnu na duhovnom nivou. Zdravlje vam je odlično.