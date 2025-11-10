Logo
Zemljotres u Srbiji

Izvor:

Telegraf

10.11.2025

07:20

Земљотрес у Србији
Foto: Pixabay

Usred noći detektovan je zemljotres kod Donjeg Milanovca jačine 2.2 stepena po Rihterovoj skali, izvjestio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Prema informacijama, potres je zabilježen oko tri časa ujutru na dubini od pet kilometara.

Микрофон

Nauka i tehnologija

AI pjevačica Ksanija Mone potpisala milionski ugovor

Na osnovu izvještaja, najbliže mjesto epicentru jeste Golubinje.

S obzirom na intenzitet, zemljotres vjerovatno nije načinio nikakvu materijalnu štetu.

Zemljotres

Donji Milanovac

