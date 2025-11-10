Zemljotres u Srbiji

Usred noći detektovan je zemljotres kod Donjeg Milanovca jačine 2.2 stepena po Rihterovoj skali, izvjestio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Prema informacijama, potres je zabilježen oko tri časa ujutru na dubini od pet kilometara.

Na osnovu izvještaja, najbliže mjesto epicentru jeste Golubinje.

S obzirom na intenzitet, zemljotres vjerovatno nije načinio nikakvu materijalnu štetu.