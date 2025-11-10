Zemljotres u Srbiji

Izvor:
Telegraf
10.11.2025
07:20
Komentari:0
Usred noći detektovan je zemljotres kod Donjeg Milanovca jačine 2.2 stepena po Rihterovoj skali, izvjestio je Republički seizmološki zavod Srbije.
Prema informacijama, potres je zabilježen oko tri časa ujutru na dubini od pet kilometara.
Nauka i tehnologija
AI pjevačica Ksanija Mone potpisala milionski ugovor
Na osnovu izvještaja, najbliže mjesto epicentru jeste Golubinje.
S obzirom na intenzitet, zemljotres vjerovatno nije načinio nikakvu materijalnu štetu.
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Ekonomija
3 h0
Društvo
3 h0
Najnovije
Najčitanije
10
29
10
18
10
12
10
10
10
08
Trenutno na programu