Velika pobjeda Srpske liste i srpskog naroda

Srpska lista i srpski narod na Kosovu i Metohiju ostvarili su veliku i istorijsku pobjedu na Kosovu i Metohiji, rekao je predsjednik Srpske liste Zlatan Elek.

Elek je rekao da je Srpska lista u drugom krugu izbora ubjedljivo pobijedila u opštini Klokot sa 948 osvojenih glasova ili 90,03 odsto od važećih glasova, a time i u svih 10 opština sa srpskom većinom, gdje će imati i gradonačelnike i skupštinsku većinu odbornika iz redova ove strnake.

"Ova pobeda nije samo izborni rezultat - to je pobeda srpske sloge, jedinstva i vere u zajedničku snagu našeg naroda", navedeno je u saopštenju Srpske liste.

Elek je istakao da je ponosan što je narod prepoznao da je Srpska lista jedina istinska politička snaga Srba na Kosovu i Metohiji, koja ima jasnu podršku Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića.

On je naveo da je ova pobjeda ujedno i poruka svima koji su, kroz pritiske i laži, pokušali da oslabe Srpsku listu i njeno rukovodstvo, da srpski narod zna istinu i stoji uz svoje predstavnike.