Horor u komšiluku: Oteli djevojku pa je silovali

Izvor:

Telegraf

09.11.2025

20:16

Хорор у комшилуку: Отели дјевојку па је силовали

Policija u Sjevernoj Makedoniji je podnijela krivičnu prijavu protiv A. L. (26) iz sela Džepište zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela otmica i polni napad i silovanje.

Prijava je podnijeta i protiv E. V. (18) iz sela Otišani, zbog sumnje da je počinio krivično djelo otmica, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

A. L. i E. V. su uhapšeni nakon prijave da su oteli ženu (30), koja je potom i seksualno zlostavljana.

"OVR Struga podnijela je krivičnu prijavu protiv A. L. (26) iz sela Džepište zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela otmica i polni napad i silovanje, kao i protiv E. V. (18) iz sela Otišani, zbog sumnje da je počinio krivično djelo otmica", saopštili su iz MUP-a.

Prema informacijama policije, 6. novembra 2025. godine oko 19 časova, dvojica osumnjičenih nasilno su izvukla tridesetogodišnju ženu iz dvorišta njene kuće u jednom selu u debarskom kraju i uvukla je u vozilo “audi” kojim je upravljao E. V.

Kako se navodi u saopštenju, sumnja se da su A. L. i E. V. sa otetom ženom zatim otišli ka napuštenom objektu u blizini Struge, gde je A. L. fizički napao žrtvu, usljed čega je ona izgubila svijest, a potom ju je silovao, prenosi Telegraf.

Tagovi:

otmica

Silovanje

Sjeverna Makedonija

