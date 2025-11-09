Nerealno: Za tri metra drva traži suludu cifru

Dolazak hladnijeg vremena građane Srpske koji na vrijeme nisu nabavili dovoljno ogreva, podsjetio je da je krajnje vrijeme da to učine.

Oni koji još nisu završili priču sa ogrevom, imaju mogućnost da kupe meterice ili cjepanice, u zavisnosti od toga šta im više odgovara, piše Srpskainfo.

Tako, preko oglasa se metrice bukve nude po 90 KM, pa čak i 120 KM za metar, a u ove cijene uračunat je i prevoz.

Ko, ipak, odluči da kupi iscijepanu bukvu, za metar mora da izdvoji i do 140 KM.

S druge strane, cijena palete bukovih cjepanica, u kojima ima oko 1,8 metara, kreće se od 240 do čak 290 KM. U ovom slučaju, metar drva u prosjeku košta i do 160 KM.

Meterice graba prodavci cijene po 120 KM, s tim da je za prevoz 5 metara potrebno platiti 50 KM, dok prevoz 10 metara nude besplatno.

Jedan prodavac 3 metra cijepane bukve prodaje po 440 KM, pa nije teško izračunati da metar košta čak 145 KM.

S druge strane, za 10 metara hrastovih meterica potrebno je izdvojiti 1.000 KM.

Ima i ljudi koji drva nude po nešto nižoj cijeni…

"Prodajem iscijepana bukova suva drva, 6 metara i više, sve dajem za 600 KM. Razlog prodaje je taj što sam prešao na pelet“, navodi se u jednom oglasu.