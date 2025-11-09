Logo
Large banner

Odbacio ''američki san'' i kupio 330 dunuma zemlje u Srpskoj

Izvor:

ATV

09.11.2025

19:28

Komentari:

0
Дарко Марковић
Foto: ATV

Darko Marković odbacio je "američki san“. Inžinjer elektrotehnike, koji je u Americi radio u struci, vratio se svojim korijenima u Srpsku.

I onda potpuno promijenio život. Diplomu je ostavio po strani, kupio 330 dunuma zemlje i okrenuo se pčelarstvu i stočarstvu. Razlog je jednostavan – to ga čini srećnim.

Развод

Društvo

Gdje je najviše razvoda u Republici Srpskoj

"To volim. Time sam se bavio i Americi iz hobija. I onda mi je palo na pamet da kupim imanje na selu i da započnem ozbiljnije da se bavim pčelarstvom sa većim brojem košnica", priča Darko za ATV.

I tako je inženjer elektrotehnike postao pčelar i stočar. Živi u Doboju, ali stiže da obavi sve poslove u tri pčelinjaka u tri grada – Doboju, Tesliću i Derventi.

"Pa sam kupio jedno imanje, pa drugo, pa se malo priključili i roditelji toj ideji da se uloži u poljoprivredi i sad smo na imanju gdje imam u komadu 33 hektara i osnivam farmu krava u sistemu krava tele", rekao je Darko.

To što se u Gornjoj Lupljanici na 330 dunuma zemlje razvijaju pčelarstvo i stočarstvo obradovalo je i stanovnike ovog derventskog sela. Jedan od njih vratio se iz Švajcarske.

pelet - 10052025

Ekonomija

Kada možemo očekivati stabilizaciju tržišta peleta u Srpskoj

"Gospodin Darko što ima pčele, krave, mene baš interesovalo, ja dođem kradom pa stanem. Krava-tele, nisi doživljavao te stvari. I recimo sad sam i ja počeo držati malo ovaca. Sa malo truda možemo imati sve", priča za ATV Novo Brestovac penzioner iz Švajcarske, Gornja Lupljanica, Derventa.

I tako se među povratnicima iz inostranstva svakodnevno rađaju nove ideje. Darko je odlučan da svoje imanje pčelinjake i farmu nastavi da unapređuje. U međuvremenu, volonterski se prihvatio i posla prvog čovjeka pčelara Srpske. Kaže, osim pčelinjaka, i zakonske procedure u pčelarstvu, moraju se dovesti u red.

Podijeli:

Tagovi:

povratak

Amerika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пробијен фронт: Руси заузели једно од кључних мјеста

Svijet

Probijen front: Rusi zauzeli jedno od ključnih mjesta

42 min

0
Полиција чува Српски културни центар у Загребу

Region

Policija čuva Srpski kulturni centar u Zagrebu

44 min

0
Додик са супругом палог борца

Republika Srpska

Oglasio se Dodik nakon dirljivog susreta sa suprugom poginulog borca

53 min

0
Узгојили главицу купуса од 57 килограма

Zanimljivosti

Uzgojili glavicu kupusa tešku 57 kilograma - VIDEO

1 h

0

Više iz rubrike

Гдје је највише развода у Републици Српској

Društvo

Gdje je najviše razvoda u Republici Srpskoj

24 min

0
Ево како грађани сами могу израчунати висину пензије

Društvo

Evo kako građani sami mogu izračunati visinu penzije

3 h

0
Поново долази 20 степени - метеоролози објавили и када

Društvo

Ponovo dolazi 20 stepeni - meteorolozi objavili i kada

4 h

0
Мраз зима минус лист

Društvo

Prognoza za narednu sedmicu: Evo kada se očekuje snijeg

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

35

Upozorenje za vozače koji idu na dva auto-puta u Srpskoj

19

32

Movember: Važnost prevencije i brige o muškom zdravlju

19

28

Odbacio ''američki san'' i kupio 330 dunuma zemlje u Srpskoj

19

24

Gdje je najviše razvoda u Republici Srpskoj

19

20

Kada možemo očekivati stabilizaciju tržišta peleta u Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner