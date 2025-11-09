Odbacio ''američki san'' i kupio 330 dunuma zemlje u Srpskoj

Darko Marković odbacio je "američki san“. Inžinjer elektrotehnike, koji je u Americi radio u struci, vratio se svojim korijenima u Srpsku.

I onda potpuno promijenio život. Diplomu je ostavio po strani, kupio 330 dunuma zemlje i okrenuo se pčelarstvu i stočarstvu. Razlog je jednostavan – to ga čini srećnim.

"To volim. Time sam se bavio i Americi iz hobija. I onda mi je palo na pamet da kupim imanje na selu i da započnem ozbiljnije da se bavim pčelarstvom sa većim brojem košnica", priča Darko za ATV.

I tako je inženjer elektrotehnike postao pčelar i stočar. Živi u Doboju, ali stiže da obavi sve poslove u tri pčelinjaka u tri grada – Doboju, Tesliću i Derventi.

"Pa sam kupio jedno imanje, pa drugo, pa se malo priključili i roditelji toj ideji da se uloži u poljoprivredi i sad smo na imanju gdje imam u komadu 33 hektara i osnivam farmu krava u sistemu krava tele", rekao je Darko.

To što se u Gornjoj Lupljanici na 330 dunuma zemlje razvijaju pčelarstvo i stočarstvo obradovalo je i stanovnike ovog derventskog sela. Jedan od njih vratio se iz Švajcarske.

"Gospodin Darko što ima pčele, krave, mene baš interesovalo, ja dođem kradom pa stanem. Krava-tele, nisi doživljavao te stvari. I recimo sad sam i ja počeo držati malo ovaca. Sa malo truda možemo imati sve", priča za ATV Novo Brestovac penzioner iz Švajcarske, Gornja Lupljanica, Derventa.

I tako se među povratnicima iz inostranstva svakodnevno rađaju nove ideje. Darko je odlučan da svoje imanje pčelinjake i farmu nastavi da unapređuje. U međuvremenu, volonterski se prihvatio i posla prvog čovjeka pčelara Srpske. Kaže, osim pčelinjaka, i zakonske procedure u pčelarstvu, moraju se dovesti u red.