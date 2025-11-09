Evo kako građani sami mogu izračunati visinu penzije

Izvor:
U FBiH je dostupan elektronski kalkulator kojim građani mogu procijeniti koliko bi mogla iznositi njihova buduća penzija.
U nastavku je korak-po-korak vodič za korištenje tog alata.
Posjetite veb stranicu FMRSP-a na OVOM LINKU.
Na glavnom meniju pronađite sekciju koja se odnosi na usluge za korisnike, najčešće nazvanu "E-usluge“ ili "Kalkulator penzija“.
Pristupite opciji „E-kalkulator za izračun penzija“.
Nakon unosa podataka, kliknite na dugme "Izračunaj“ (ili slično) i sistem će generisati okvirni iznos mjesečne penzije.
Rezultat koji se prikaže predstavlja procjenu i služi za planiranje finansija, ali nije zvaničan iznos koji će biti isplaćen.
Kalkulator uzima u obzir samo prijavljene doprinose za osiguranje i prijavljene plate. Neprijavljeni rad ili manji uplaćeni doprinosi mogu značajno smanjiti iznos penzije.
Za izračun se koristi bodovni sistem: svaka godina osiguranja donosi određeni broj bodova u odnosu na visinu plate. Viša prijavljena plata = više bodova = veća penzija.
Vrijednost boda, kao i pravni okvir, mogu se mijenjati, pa je iznos dobijen kalkulatorom orijentacioni. Kalkulator je koristan za planiranje svoje penzije i provjeru koliko ste približni ostvarivanju željenog iznosa.
