Evo kako građani sami mogu izračunati visinu penzije

U FBiH je dostupan elektronski kalkulator kojim građani mogu procijeniti koliko bi mogla iznositi njihova buduća penzija.

U nastavku je korak-po-korak vodič za korištenje tog alata.

Koraci korištenja

Posjetite veb stranicu FMRSP-a na OVOM LINKU.

Na glavnom meniju pronađite sekciju koja se odnosi na usluge za korisnike, najčešće nazvanu "E-usluge“ ili "Kalkulator penzija“.

Pristupite opciji „E-kalkulator za izračun penzija“.

Unesite tražene brojčane podatke:

Ukupan radni staž (godine i eventualno mjeseci)

Prosječnu prijavljenu platu (koja je osnova za obračun)

Vrstu penzije za koju želite procjenu (starosna, invalidska, porodična)

Nakon unosa podataka, kliknite na dugme "Izračunaj“ (ili slično) i sistem će generisati okvirni iznos mjesečne penzije.

Rezultat koji se prikaže predstavlja procjenu i služi za planiranje finansija, ali nije zvaničan iznos koji će biti isplaćen.

Na šta obratiti pažnju

Kalkulator uzima u obzir samo prijavljene doprinose za osiguranje i prijavljene plate. Neprijavljeni rad ili manji uplaćeni doprinosi mogu značajno smanjiti iznos penzije.

Za izračun se koristi bodovni sistem: svaka godina osiguranja donosi određeni broj bodova u odnosu na visinu plate. Viša prijavljena plata = više bodova = veća penzija.

Vrijednost boda, kao i pravni okvir, mogu se mijenjati, pa je iznos dobijen kalkulatorom orijentacioni. Kalkulator je koristan za planiranje svoje penzije i provjeru koliko ste približni ostvarivanju željenog iznosa.