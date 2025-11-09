Logo
Large banner

Majka slučajno pregazila jednogodišnje dijete

Izvor:

Agencije

09.11.2025

16:20

Komentari:

0
Мајка случајно прегазила једногодишње дијете
Foto: Pixabay

U jednom mjestu u Gornjoj Austriji, nedaleko od granice s Njemačkom, dogodila se teška porodična tragedija.

Mlada majka slučajno je pregazila svoju jednogodišnju kćerku dok je automobilom izlazila unazad iz garaže.

novac новац пекселс

Svijet

Skoro svaki Amerikanac dobija po 2.000 dolara

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila u subotu naveče u okrugu Šarding, oko 20 kilometara južno od Pasaua.

Roditelji su u garaži mijenjali gume na automobilu, a nakon što su završili, 29-godišnja majka je sjela za volan i krenula unazad.

U tom trenutku je, kako se navodi, osjetila udarac i odmah zaustavila vozilo.

цвијановиц2

Region

Cvijanović: Sramno ćutanje Evropske unije

Kada je izašla, zatekla je kćerku ispod automobila.

Otac djevojčice je pokušao podići vozilo dizalicom, ali pomoć je stigla prekasno.

Hitna pomoć je ubrzo stigla na lice mjesta, no uprkos pokušajima reanimacije, djevojčica je preminula na mjestu nesreće.

Podijeli:

Tagovi:

nesreća

tragedija

Austrija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Organizovani napadi da se sruši Srpska traju tri decenije

3 h

0
Напад на судију у Београду

Fudbal

Objavljen snimak: Ovako je napadnut srpski sudija

3 h

0
Банкротирали смо: Јелена Ђоковић изненадила признањем

Scena

Bankrotirali smo: Jelena Đoković iznenadila priznanjem

3 h

2
Ауто у којем је изгорио руски бизнисмен

Svijet

Jezive fotografije auta u kojem je izgorio ruski biznismen

4 h

1

Više iz rubrike

Скоро сваки Американац добија по 2.000 долара

Svijet

Skoro svaki Amerikanac dobija po 2.000 dolara

3 h

0
Ауто у којем је изгорио руски бизнисмен

Svijet

Jezive fotografije auta u kojem je izgorio ruski biznismen

4 h

1
Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије

Svijet

Lavrov: Rusija i SAD nastavljaju dijalog o Ukrajini, okončanje sukoba nemoguće bez uvažavanja ruskih interesa

5 h

0
Фицо: Словачка против кориштења замрзнутих руских средстава за финансирање Украјине

Svijet

Fico: Slovačka protiv korištenja zamrznutih ruskih sredstava za finansiranje Ukrajine

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

35

Upozorenje za vozače koji idu na dva auto-puta u Srpskoj

19

32

Movember: Važnost prevencije i brige o muškom zdravlju

19

28

Odbacio ''američki san'' i kupio 330 dunuma zemlje u Srpskoj

19

24

Gdje je najviše razvoda u Republici Srpskoj

19

20

Kada možemo očekivati stabilizaciju tržišta peleta u Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner