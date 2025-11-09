Majka slučajno pregazila jednogodišnje dijete

U jednom mjestu u Gornjoj Austriji, nedaleko od granice s Njemačkom, dogodila se teška porodična tragedija.

Mlada majka slučajno je pregazila svoju jednogodišnju kćerku dok je automobilom izlazila unazad iz garaže.

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila u subotu naveče u okrugu Šarding, oko 20 kilometara južno od Pasaua.

Roditelji su u garaži mijenjali gume na automobilu, a nakon što su završili, 29-godišnja majka je sjela za volan i krenula unazad.

U tom trenutku je, kako se navodi, osjetila udarac i odmah zaustavila vozilo.

Kada je izašla, zatekla je kćerku ispod automobila.

Otac djevojčice je pokušao podići vozilo dizalicom, ali pomoć je stigla prekasno.

Hitna pomoć je ubrzo stigla na lice mjesta, no uprkos pokušajima reanimacije, djevojčica je preminula na mjestu nesreće.