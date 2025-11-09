Jezive fotografije auta u kojem je izgorio ruski biznismen

Poznati ruski biznismen Aleksej Dolgi i još jedna osoba su stradali su kada se Aleksej lamborgini prevrnuo i zapalio nakon jurnjave po auto-putu u Moskvi.

Jeziva nesreća dogodila se u noći između subote i nedjelje oko 1.30 časova na sjeveru ruske prijestonice, a kako je saopštila policija u nesreći su i dvije osobe povrijeđene.

Hronika Mladić iz BiH uhapšen u Nikšiću zbog otkrića u njegovom autu

Na fotografijama koje su objavljene vidi se da je Aleksejev lamborgini uništen u potpunosti.

Prema navodima, Aleksej je jurio auto-putem brzinom većom od 150 kilometara na čas, što su navodno zabilježile i sigurnosne kamere. U jednom trenutku u krivini je izgubio kontrolu i udario u zaštitnu ogradu. Luksuzni automobil se prevrnuo i odmah zapalio.

Hitne službe su brzo stigle na lice mjesta, ali za Alekseja i još jednu osobu nije bilo spasa, dok su dvije osobe prevezene u bolnicu sa teškim tjelesnim povredama.

Tenis Amerikanac osuo drvlje i kamenje po Đokoviću

Policija i tužilaštvo vodi istragu o nesreći.

Ruski mediji pišu da je Aleksej Dolgi bio upisan na crnu listu ruskih banaka zbog sumnje na pranje novca.

Inače, Aleksej je više puta kršio saobraćajne propise vozeći luksuzni automobil: na njemu se vodi više od 400 kazni za prekoračenje brzine, a dug je premašio milion rubalja, prenosi "Telegraf".