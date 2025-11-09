Mljekari prijete blokadom granica: Nema viška

Udruženje poljoprivrednika FBiH smatra da se urušava proizvodnja sirovog mlijeka u FBiH i zato traže od nadležnih institucija da hitno reaguju kako bi se, između ostalog, redukovao nekontrolisani uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda.

"U protivnom će proizvođači biti prinuđeni izaći na granice i zaustaviti nekontrolisani uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda na području FBiH", potvrdio je Ermin Veladžić, predsjednik Skupštine Udruženja poljoprivrednika FBiH.

Mljekarstvo u FBiH je strateška grana koja zapošljava i povezuje brojne sektore, a s mjerama zaštite se već kasni.

Proizvođači su ove godine proizveli više od 150 miliona litara mlijeka, što je u odnosu na 2024. godinu više za 10 miliona litara.

"Tražimo da nam Vlada FBiH, odnosno resorno ministarstvo, pomogne kako se ne bi urušila proizvodnja mlijeka, koja ima tradiciju i budućnost. Takođe, predstavnici Udruženja su mišljenja da ne postoji višak mlijeka na tržištu nego da je riječ o određenim lobijima otkupljivača jer oni neće da smanjuju otkupnu cijenu kako ne bi ugrozili proizvodnju svojih sirovina", poručio je Veladžić.

Udruženje apeluje na nadležne institucije, prerađivački sektor i trgovačke lance da hitno uspostave koordinaciju kako bi se spriječile negativne posljedice po domaću proizvodnju.