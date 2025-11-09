Logo
Large banner

Mljekari prijete blokadom granica: Nema viška

Izvor:

Agencije

09.11.2025

15:24

Komentari:

0
Мљекари пријете блокадом граница: Нема вишка

Udruženje poljoprivrednika FBiH smatra da se urušava proizvodnja sirovog mlijeka u FBiH i zato traže od nadležnih institucija da hitno reaguju kako bi se, između ostalog, redukovao nekontrolisani uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda.

"U protivnom će proizvođači biti prinuđeni izaći na granice i zaustaviti nekontrolisani uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda na području FBiH", potvrdio je Ermin Veladžić, predsjednik Skupštine Udruženja poljoprivrednika FBiH.

Драгана Шњегота

Gradovi i opštine

Mlada naučnica iz Srpca krenula tragom vuka

Mljekarstvo u FBiH je strateška grana koja zapošljava i povezuje brojne sektore, a s mjerama zaštite se već kasni.

Proizvođači su ove godine proizveli više od 150 miliona litara mlijeka, što je u odnosu na 2024. godinu više za 10 miliona litara.

"Tražimo da nam Vlada FBiH, odnosno resorno ministarstvo, pomogne kako se ne bi urušila proizvodnja mlijeka, koja ima tradiciju i budućnost. Takođe, predstavnici Udruženja su mišljenja da ne postoji višak mlijeka na tržištu nego da je riječ o određenim lobijima otkupljivača jer oni neće da smanjuju otkupnu cijenu kako ne bi ugrozili proizvodnju svojih sirovina", poručio je Veladžić.

Шуме дрва

Ekonomija

Nekima i besplatna: Smanjili cijene drva za pojedine kategorije

Udruženje apeluje na nadležne institucije, prerađivački sektor i trgovačke lance da hitno uspostave koordinaciju kako bi se spriječile negativne posljedice po domaću proizvodnju.

Podijeli:

Tagovi:

mljekarstvo

Mlijeko

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Најчешћи разлози због којих интернет споро ради: Ево како да га убрзате

Nauka i tehnologija

Najčešći razlozi zbog kojih internet sporo radi: Evo kako da ga ubrzate

1 h

0
Додик са грађанима у шетњи Теслићем

Gradovi i opštine

Dodik sa građanima u šetnji Teslićem

1 h

0
Двије особе ухапшене због давања и примања мита у вези са гласањем на Косову

Srbija

Dvije osobe uhapšene zbog davanja i primanja mita u vezi sa glasanjem na Kosovu

1 h

0
Преминуо Радоман Кањевац

Kultura

Preminuo Radoman Kanjevac

1 h

0

Više iz rubrike

Некима и бесплатна: Смањили цијене дрва за поједине категорије

Ekonomija

Nekima i besplatna: Smanjili cijene drva za pojedine kategorije

49 min

0
Na fotografiji je prikazan pelet

Ekonomija

Povećana potražnja i veliki broj novih korisnika uticali na cijenu peleta

7 h

1
Отворен шести Сајам "Плодови села малих произвођача"

Ekonomija

Otvoren šesti Sajam "Plodovi sela malih proizvođača"

20 h

0
Колико је развијено женско предузетништво у Републици Српској?

Ekonomija

Koliko je razvijeno žensko preduzetništvo u Republici Srpskoj?

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

56

Bankrotirali smo: Jelena Đoković iznenadila priznanjem

15

49

Jezive fotografije auta u kojem je izgorio ruski biznismen

15

44

Mladić iz BiH uhapšen u Nikšiću zbog otkrića u njegovom autu

15

41

Amerikanac osuo drvlje i kamenje po Đokoviću

15

35

Cvijanović: SNSD je tim, Republika Srpska naša kuća, a sloboda naša politika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner