Dvije osobe uhapšene zbog davanja i primanja mita u vezi sa glasanjem na Kosovu

U opštini Kosovo Polje, prema nalogu osnovnog tužilaštva u Prištini privedene su dvije osobe zbog sumnje na krivično djelo davanja i primanja mita u vezi sa glasanjem.

Tokom istrage, oduzet je jedan telefon, koji će poslužiti kao dokaz u daljem istražnom postupku.

Prema riječima službenih osoba dvije osobe su uhapšene u vezi obećanja novca za fotografiju ispunjenog glasačkog listića.

„U ovom slučaju, davalac i primalac mita su uhvaćeni, a korišteni telefon je zaplijenjen kao dokaz", navodi se u saopštenju.