Drama kod Leskovca se nastavlja: Domaćinstva i dalje pod vodom

Jučerašnja kiša, koja je padala tokom cijelog dana, izazvala je nagli porast vodostaja rijeka i kanala u više sela u okolini Leskovca, što je dovelo do lokalnih poplava i izlivanja vode u dvorišta i domaćinstva.

Najugroženija su bila sela Vinarce, Donje Stopanje, deo Priboja, Jelašnica, Veliko Trnjane, Rudare, Gornje Sinkovce, Dobrotin (manjim delom) i Podrimce. U tim mjestima voda je zahvatila više domaćinstava, a ekipe su tokom noći i jutra nastavile da rade na ispumpavanju vode i čišćenju kanala.

"Sada imamo akcije gdje se vadi voda iz dvorišta, obilazimo kanale. Na terenu su još ljudi i radićemo i danas. Za sada spašavamo što se može, pa kad sve prođe vidjećemo dalje“, kazao je za Jugmediu šef Odeljenja za opštu upravi i delom zadužen za vanredne situacije Milan Popović.

Kako je naveo Popović, situacija se postepeno smiruje, svi vodostaji reka i kanala su u stagnaciji ili blagom opadanju.

U Leskovcu je situacija stabilna, a ekipe JKP "Vodovod" su radile na raščišćavanju i održavanju crpnih stanica kako bi se spriječilo zadržavanje vode na ulicama.

Meteorolozi najavljuju mogućnost kratkotrajne kiše, ali se očekuje da neće značajnije uticati na vodostaje.

Nadležne službe i dalje prate stanje na terenu i apeluju na građane da prijave eventualne probleme sa izlivanjem voda.