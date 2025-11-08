Logo
Drama kod Leskovca se nastavlja: Domaćinstva i dalje pod vodom

08.11.2025

13:28

Поплаве у Лесковцу
Foto: Instagram

Jučerašnja kiša, koja je padala tokom cijelog dana, izazvala je nagli porast vodostaja rijeka i kanala u više sela u okolini Leskovca, što je dovelo do lokalnih poplava i izlivanja vode u dvorišta i domaćinstva.

Najugroženija su bila sela Vinarce, Donje Stopanje, deo Priboja, Jelašnica, Veliko Trnjane, Rudare, Gornje Sinkovce, Dobrotin (manjim delom) i Podrimce. U tim mjestima voda je zahvatila više domaćinstava, a ekipe su tokom noći i jutra nastavile da rade na ispumpavanju vode i čišćenju kanala.

"Sada imamo akcije gdje se vadi voda iz dvorišta, obilazimo kanale. Na terenu su još ljudi i radićemo i danas. Za sada spašavamo što se može, pa kad sve prođe vidjećemo dalje“, kazao je za Jugmediu šef Odeljenja za opštu upravi i delom zadužen za vanredne situacije Milan Popović.

Жељка Цвијановић-08112025

Republika Srpska

Cvijanović: Pobjedom Siniše Karana odbranićemo narodnu volju, a poraziti strane kolonizatore

Kako je naveo Popović, situacija se postepeno smiruje, svi vodostaji reka i kanala su u stagnaciji ili blagom opadanju.

U Leskovcu je situacija stabilna, a ekipe JKP "Vodovod" su radile na raščišćavanju i održavanju crpnih stanica kako bi se spriječilo zadržavanje vode na ulicama.

Meteorolozi najavljuju mogućnost kratkotrajne kiše, ali se očekuje da neće značajnije uticati na vodostaje.

Nadležne službe i dalje prate stanje na terenu i apeluju na građane da prijave eventualne probleme sa izlivanjem voda.

Leskovac

Poplave

16

46

Procvjetala rijetka i neobična visibaba - divan prizor iz BiH

16

44

Dodik i Karan u posjeti višečlanoj porodici Miljić kod Lopara

16

38

Udes na auto-putu u BiH, saobraća se jednom trakom

16

35

Kovačević: Imovina riješena u Dejtonu, opozicija Šmitovi šegrti u prljavoj raboti protiv Srpske

16

29

Uhapšeni u Srpskoj zbog slučaja "snajperisti u Srbiji" predat Službi za strance

