Drama kod Leskovca se nastavlja: Domaćinstva i dalje pod vodom

08.11.2025
13:28
Komentari:0
Jučerašnja kiša, koja je padala tokom cijelog dana, izazvala je nagli porast vodostaja rijeka i kanala u više sela u okolini Leskovca, što je dovelo do lokalnih poplava i izlivanja vode u dvorišta i domaćinstva.
Najugroženija su bila sela Vinarce, Donje Stopanje, deo Priboja, Jelašnica, Veliko Trnjane, Rudare, Gornje Sinkovce, Dobrotin (manjim delom) i Podrimce. U tim mjestima voda je zahvatila više domaćinstava, a ekipe su tokom noći i jutra nastavile da rade na ispumpavanju vode i čišćenju kanala.
"Sada imamo akcije gdje se vadi voda iz dvorišta, obilazimo kanale. Na terenu su još ljudi i radićemo i danas. Za sada spašavamo što se može, pa kad sve prođe vidjećemo dalje“, kazao je za Jugmediu šef Odeljenja za opštu upravi i delom zadužen za vanredne situacije Milan Popović.
Republika Srpska
Cvijanović: Pobjedom Siniše Karana odbranićemo narodnu volju, a poraziti strane kolonizatore
Kako je naveo Popović, situacija se postepeno smiruje, svi vodostaji reka i kanala su u stagnaciji ili blagom opadanju.
U Leskovcu je situacija stabilna, a ekipe JKP "Vodovod" su radile na raščišćavanju i održavanju crpnih stanica kako bi se spriječilo zadržavanje vode na ulicama.
Meteorolozi najavljuju mogućnost kratkotrajne kiše, ali se očekuje da neće značajnije uticati na vodostaje.
Nadležne službe i dalje prate stanje na terenu i apeluju na građane da prijave eventualne probleme sa izlivanjem voda.
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h1
Republika Srpska
3 h0
Gradovi i opštine
3 h0
Najnovije
Najčitanije
16
46
16
44
16
38
16
35
16
29
Trenutno na programu