Logo

Ciklon napravio haos u Srbiji - ulice pod vodom

Izvor:

Agencije

07.11.2025

18:17

Komentari:

0
Поплаве у Лесковцу
Foto: Instagram

U posljednjih mjesec dana je nekoliko ciklona proizvelo veliku količinu kiše u južnom pojasu Srbije.

Novi, aktuelni, ciklon i ovoga puta proizvodi nekoliko desetina litara po metru kvadratnom kiše, usljed čega je došlo do plavljenja na teritoriji Leskovca.

Удес у Клашницама

Hronika

Auto prevrnut: Težak udes kod Laktaša

Centar ciklona je na zapadu Srbije, a padavinska zona će se do kraja dana regenerisati u istim mjestima koja su dobila veliku kišu prethodne noći i prije podne, prenosi Instagram stranica "hailz_srbija".

Kako se dodaje, u najkišovitijim, izolovanim, tačkama vrijednost akumulirane kiše može dostići vrijednosti blizu 100 litara po metru kvadratnom.

Podijeli:

Tagovi:

poplava

Poplave

ciklon

nevrijeme

Kiša

Srbija

Leskovac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шта су главни кривци за нездрав ваздух у БиХ?

BiH

Šta su glavni krivci za nezdrav vazduh u BiH?

1 h

0
Ђоковић прегазио Ханфмана и изборио финале у Атини

Tenis

Đoković pregazio Hanfmana i izborio finale u Atini

1 h

0
Додик: Бањалука и Београд ускоро повезани аутопутем

Republika Srpska

Dodik: Banjaluka i Beograd uskoro povezani autoputem

1 h

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Mađarska u potpunosti podržava Trampove mirovne napore

1 h

0

Više iz rubrike

МУП упозорио грађане: Ми то никад не радимо

Srbija

MUP upozorio građane: Mi to nikad ne radimo

4 h

0
Далибор који је убио жену и тијело сакрио у замрзивач у тренутку злочина био на наногици

Srbija

Dalibor koji je ubio ženu i tijelo sakrio u zamrzivač u trenutku zločina bio na nanogici

7 h

0
У Србији пада снијег, могућ и код нас

Srbija

U Srbiji pada snijeg, moguć i kod nas

7 h

0
Одложено суђење Мирославу Алексићу

Srbija

Odloženo suđenje Miroslavu Aleksiću

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

42

Kovačević: Iz dnevnog boravka u Albaniji i Njemačkoj poništavaju izbornu volju Srba

19

41

Novi pogon „Perutnine ptuj“ vrijedan 15 miliona km

19

32

50 godina rada Univerziteta u Banjaluci

19

20

Kako Republika Srpska danas izgleda u očima svijeta?

19

14

Hoće li biti prijevremenih izbora?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner