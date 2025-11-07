Ciklon napravio haos u Srbiji - ulice pod vodom

Izvor:
U posljednjih mjesec dana je nekoliko ciklona proizvelo veliku količinu kiše u južnom pojasu Srbije.
Novi, aktuelni, ciklon i ovoga puta proizvodi nekoliko desetina litara po metru kvadratnom kiše, usljed čega je došlo do plavljenja na teritoriji Leskovca.
Centar ciklona je na zapadu Srbije, a padavinska zona će se do kraja dana regenerisati u istim mjestima koja su dobila veliku kišu prethodne noći i prije podne, prenosi Instagram stranica "hailz_srbija".
Kako se dodaje, u najkišovitijim, izolovanim, tačkama vrijednost akumulirane kiše može dostići vrijednosti blizu 100 litara po metru kvadratnom.
