Odloženo suđenje Miroslavu Aleksiću

Izvor:

Telegraf

07.11.2025

11:32

Одложено суђење Мирославу Алексићу

U Višem sudu u Beogradu danas je odloženo suđenje vlasniku škole glume Miroslavu Aleksiću, optuženom za silovanje i seksualno uznemiravanje nekoliko polaznica te škole.

Suđenje je odloženo na neodređeno, zbog izostanka optuženog, čije zdravstveno stanje se, kako je rekao njegov branilac, pogoršalo. Branilac optuženog je naveo da Aleksić nema snage da govori, zbog čega advokati razgovaraju sa njegovom suprugom.

Sudija je naložio novo vještačenje na okolnost da li je Aleksić sposoban da prati suđenje, nakon čega će zakazati novi termin suđenja.

Ovo suđenje je nekoliko puta odloženo, a Aleksić je poslednji put prisustvovao suđenju krajem decembra prošle godine.

Aleksić je optužen za četiri krivična djela silovanja, od toga dva u produženom trajanju i pet krivičnih djela polnog uznemiravanja, od čega su dva takode kvalifikovana u produženom trajanju.

Njega je prva za seksualno zlostavljanje prijavila glumica Milena Radulović, a ubrzo se optužbama protiv njega pridružila Iva Ilinčić, a zatim i druge djevojke.

Uhapšen je 16. januara 2021. godine i do 10. septembra iste godine je bio u pritvoru, koji mu je tada zamijenjen kućnim pritvorom uz elekronski nadzor, nakon čega mu je 10. marta 2022. godine ukinut i kućni pritvor i sada se brani sa slobode.

(Telegraf)

Miroslav Mika Aleksić

