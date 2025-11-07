Logo

Zbog parking papaka u Sarajevu, Hitne pomoći i vatrogasaca nisu mogli na intervenciju

07.11.2025

Foto: Printscreen/Facebook/CrnaHronika BiH

Na Fejsbuk stranici Crna Hronika objavljen je video sa naslovom "Zbog parking papaka u Sarajevu, službenici Hitne pomoći i sarajevski vatrogasci ne mogu na intervenciju. Gori stan na Ciglanama".

Na video snimku se vidi kako vatrogasci žurno izlaze iz automobila kako bi mogli navesti vatrogasno vozilo da se provuče između nepropisno parkiranih vozača.

U komentarima su gotovo svi bili stava da su vatrogasna kola trebalo da udaraju parkirana vozila i da bi u drugim zemljama bili žestoko kažnjeni.

