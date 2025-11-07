Zabrane rada i kazne zbog nelegalne prerade drveta

Izvor:
Od početka intenziviranih nadzora, šumarski inspektorat izvršio je ukupno 30 kontrola, izdao 10 prekršajnih naloga s ukupnim teretom od 22.600 KM.
Federalni šumarski inspektorat provodi pojačane kontrole na terenu, s ciljem suzbijanja nezakonitih aktivnosti u sektoru šumarstva. Tokom proteklog vikenda, inspektori su na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršili osam nadzora, od kojih četiri na području opštine Prozor - Rama, uz asistenciju policijskih službenika.
Kod dva fizička lica utvrđeno je obavljanje djelatnosti rezanja drveta bez odobrenja nadležnog organa, zbog čega su im izrečene upravne mjere – rješenja o privremenoj zabrani rada te prekršajni nalozi u iznosu od po 1.000 KM.
Jedno pravno lice zatečeno je s pilanom bez potrebne saglasnosti i dokumentacije o porijeklu drvne mase, zbog čega je izdato rješenje o zabrani rada i prekršajni nalog od 5.500 KM.
U jednom slučaju utvrđena je i indikacija na počinjenje krivičnog djela bespravne sječe šume u državnom vlasništvu, te će inspektorat u saradnji s policijom poduzeti zakonom propisane radnje.
Na području Mostara inspekcija je zatekla fizičko lice koje se bavilo kupovinom, cijepanjem i prodajom ogrjevnog drveta bez potrebne dokumentacije. I u ovom slučaju izdato je rješenje o privremenoj zabrani rada i prekršajni nalog u iznosu od 1.000 KM.
Ukoliko subjekti nadzora ne postupe po izrečenim rješenjima, predviđene su dodatne mjere poput pečaćenja radnih mašina, o čemu su svi upoznati tokom nadzora.
Na području opštine Jablanica, po prijavi građana, izvršen je nadzor zbog odlaganja građevinskog otpada u blizini nekategorisanog puta u šumi. Utvrđena je potencijalna opasnost po život i okolinu, te je doneseno rješenje o hitnom uklanjanju otpada i sanaciji terena. Inspektori će, kako navode iz Federalne uprave za inspekcijske poslove, nastaviti pratiti sprovođenje naloženih mjera.
Od početka provođenja intenziviranih nadzora, Federalni šumarski inspektorat izvršio je 30 kontrola, u kojima je izdao 4 rješenja o otklanjanju nedostataka, 8 zabrana rada i 10 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 22.600 KM. Po nalogu inspektora, izvršena je i zapljena 31 m3 pilanskih trupaca hrasta nepoznatog porijekla.
Federalna uprava za inspekcijske poslove provodi pojačane inspekcijske nadzore u periodu od 13. oktobra do 19. decembra 2025. godine u svim kantonima Federacije BiH – radnim danima, u večernjim satima i vikendom, s ciljem otkrivanja i sprječavanja nezakonitih djelatnosti u oblasti šumarstva i prerade drveta.
