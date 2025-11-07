Zabrane rada i kazne zbog nelegalne prerade drveta

Od početka intenziviranih nadzora, šumarski inspektorat izvršio je ukupno 30 kontrola, izdao 10 prekršajnih naloga s ukupnim teretom od 22.600 KM.

Federalni šumarski inspektorat provodi pojačane kontrole na terenu, s ciljem suzbijanja nezakonitih aktivnosti u sektoru šumarstva. Tokom proteklog vikenda, inspektori su na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršili osam nadzora, od kojih četiri na području opštine Prozor - Rama, uz asistenciju policijskih službenika.

Kod dva fizička lica utvrđeno je obavljanje d‌jelatnosti rezanja drveta bez odobrenja nadležnog organa, zbog čega su im izrečene upravne mjere – rješenja o privremenoj zabrani rada te prekršajni nalozi u iznosu od po 1.000 KM.

Jedno pravno lice zatečeno je s pilanom bez potrebne saglasnosti i dokumentacije o porijeklu drvne mase, zbog čega je izdato rješenje o zabrani rada i prekršajni nalog od 5.500 KM.

U jednom slučaju utvrđena je i indikacija na počinjenje krivičnog d‌jela bespravne sječe šume u državnom vlasništvu, te će inspektorat u saradnji s policijom poduzeti zakonom propisane radnje.

I Mostarac bez dokumentacije

Na području Mostara inspekcija je zatekla fizičko lice koje se bavilo kupovinom, cijepanjem i prodajom ogrjevnog drveta bez potrebne dokumentacije. I u ovom slučaju izdato je rješenje o privremenoj zabrani rada i prekršajni nalog u iznosu od 1.000 KM.

Ukoliko subjekti nadzora ne postupe po izrečenim rješenjima, predviđene su dodatne mjere poput pečaćenja radnih mašina, o čemu su svi upoznati tokom nadzora.

Na području opštine Jablanica, po prijavi građana, izvršen je nadzor zbog odlaganja građevinskog otpada u blizini nekategorisanog puta u šumi. Utvrđena je potencijalna opasnost po život i okolinu, te je doneseno rješenje o hitnom uklanjanju otpada i sanaciji terena. Inspektori će, kako navode iz Federalne uprave za inspekcijske poslove, nastaviti pratiti sprovođenje naloženih mjera.

Više od 22 hiljade KM za prekršaje

Od početka provođenja intenziviranih nadzora, Federalni šumarski inspektorat izvršio je 30 kontrola, u kojima je izdao 4 rješenja o otklanjanju nedostataka, 8 zabrana rada i 10 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 22.600 KM. Po nalogu inspektora, izvršena je i zapljena 31 m3 pilanskih trupaca hrasta nepoznatog porijekla.

Federalna uprava za inspekcijske poslove provodi pojačane inspekcijske nadzore u periodu od 13. oktobra do 19. decembra 2025. godine u svim kantonima Federacije BiH – radnim danima, u večernjim satima i vikendom, s ciljem otkrivanja i sprječavanja nezakonitih d‌jelatnosti u oblasti šumarstva i prerade drveta.

(Agroklub)