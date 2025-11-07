Lažni službenik uzimao novac da "sredi" podsticaje

Dvojica oštećenih nasjeli na priču "lažnog službenika" koji im je obećavao poljoprivredne podsticaje iz FBiH. Na sudu će dokazivati svoju nevinost!

Osnovni su u Bijeljini potvrdio je optužnicu protiv R. N. zbog produženog krivičnog d‌jela prevare. Kako je navedeno u optužnici Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, on se tokom oktobra i novembra 2024. godine lažno predstavljao kao R. M. zvani R., navodno zaposlen u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te tvrdio da može "srediti" podsticaje za poljoprivredu i sadnju lješnjaka putem kuvajtskog fonda.

Ekonomija Veliki preokret: "Ne kupujemo ruski Lukoil"

Na taj način, optuženi je, kako se navodi, od A.F. pribavio 6.700 KM, obećavajući da će mu pomoći u dobijanju podsticaja. Oštećeni mu je prvo isplatio iznos od 1.700 KM, a potom nakon sedam dana još 5.000 KM.

U istom periodu, kako se tereti, na sličan način prevario je i drugog građanina, S.B., obećavajući mu podsticaje "za lica bošnjačke nacionalnosti od strane arapske države u saradnji s holandskom vladom". Oštećeni je, prema optužnici, povjerovao u priču i osumnjičenom isplatio 8.000 KM.

Društvo Ruski naučnici upozorili: Od jutros su se aktivirale snažne magnetne oluje

U optužnici se navodi da je osumnjičeni, "u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, doveo druga lica lažnim prikazivanjem činjenica u zabludu i time ih naveo da na štetu svoje imovine nešto učine", čime je počinio produženo krivično d‌jelo prevare.

(Agroklub)