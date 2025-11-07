Logo

Lažni službenik uzimao novac da "sredi" podsticaje

Dvojica oštećenih nasjeli na priču "lažnog službenika" koji im je obećavao poljoprivredne podsticaje iz FBiH. Na sudu će dokazivati svoju nevinost!

Osnovni su u Bijeljini potvrdio je optužnicu protiv R. N. zbog produženog krivičnog d‌jela prevare. Kako je navedeno u optužnici Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, on se tokom oktobra i novembra 2024. godine lažno predstavljao kao R. M. zvani R., navodno zaposlen u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te tvrdio da može "srediti" podsticaje za poljoprivredu i sadnju lješnjaka putem kuvajtskog fonda.

Na taj način, optuženi je, kako se navodi, od A.F. pribavio 6.700 KM, obećavajući da će mu pomoći u dobijanju podsticaja. Oštećeni mu je prvo isplatio iznos od 1.700 KM, a potom nakon sedam dana još 5.000 KM.

U istom periodu, kako se tereti, na sličan način prevario je i drugog građanina, S.B., obećavajući mu podsticaje "za lica bošnjačke nacionalnosti od strane arapske države u saradnji s holandskom vladom". Oštećeni je, prema optužnici, povjerovao u priču i osumnjičenom isplatio 8.000 KM.

U optužnici se navodi da je osumnjičeni, "u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, doveo druga lica lažnim prikazivanjem činjenica u zabludu i time ih naveo da na štetu svoje imovine nešto učine", čime je počinio produženo krivično d‌jelo prevare.

(Agroklub)

Podsticaji

prevara

poljoprivreda

