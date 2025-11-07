Zemljotres pogodio Crnu Goru, podrhtavanje se osjetilo i u BiH

Izvor:
Agencije
07.11.2025
09:22
Komentari:0
Zemljotres magnitude 3,6 stepeni Rihtera zabilježen je u petak, 7. novembra 2025 u 08.59 časova, na području Crne Gore.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.347 i dužine 18.8643.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 7 kilometara ispod površine zemlje nedaleko od Pljevlje.
Zemljotres se osjetio i u Sarajevu, Foči i još nekoliko gradova u BiH.
– Zaljuljalo se kratko – napisala je jedna osoba iz okoline Sarajeva.
– Podrhtavao mi je krevet, to me je i probudilo – napisala je jedna osoba iz Foče.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju, prenosi Telegraf.
