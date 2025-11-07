Logo

Danas sunčano uz postepeno naoblačenje

SRNA

07.11.2025

08:11

Данас сунчано уз постепено наоблачење
U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti sunčano uz postepeno naoblačenje i svježije nego prethodnih dana.

Magla i niska oblačnost će se ponegdje zadržati i tokom dana uz hladnije vrijeme u tim predjelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu će biti uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost u prvom dijelu dana, popodne se očekuje postepeno naoblačenje, ponegdje uz slabu kišu, a tokom noći očekuje se obilna kiša.

Vjetar će biti slab, istočni i sjeveroistočni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od osam do 14, na jugu do 19 stepeni Celzijusovih.

илу-снус-07112025

Region

Nikotinske kesice postale hit među mladima, izazivaju zavisnost

Temperatura izmjerena u 7 časova: Drinić, Livno minus dva, Gacko, Sokolac minus jedan, Han Pijesak nula, Čemerno, Mrkonjić Grad, Sarajevo, Bugojno jedan, Bijeljina, Kalinovik, Prijedor, Ribnik, Drvar dva, Banjaluka, Bileća, Doboj, Foča, Zenica, Tuzla tri, Srbac, Gradačac četiri, Srebrenica, Višegrad, Mrakovica pet, Trebinje osam, Mostar devet stepeni Celzijusovih.

