Logo

Evropi prijeti nestašica goriva

07.11.2025

07:51

Komentari:

0
Европи пријети несташица горива
Foto: Pexels

Evropa bi mogla da se suoči s problemima u snabdijevanju gorivom i gubitkom radnih mjesta ako regulatori ne odobre dogovor Gunvor grupe o preuzimanju međunarodne imovine kompanije Lukoil vrijedan oko 22 milijarde dolara.

Izvršni direktor i većinski vlasnik Torbjorn Tornkvist (Thorbjorn Tornqvist) kaže da bi švedska Gunvor grupa sa sjedištem u Ženevi trebalo da preuzme imovinu Lukoila u Srbiji, Bugarskoj i Rumuniji, mreže benzinskih stanica u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, kao i naftna i gasna polja na Bliskom istoku, u Centralnoj Aziji i Africi.

Realizacija ovog dogovora zavisi od odobrenja američkih, britanskih i švajcarskih institucija, a vrijeme je ograničeno jer nove američke sankcije protiv Lukoila i Rosnjefta stupaju na snagu 21. novembra, piše SEEbiz.

Tornkvist je u intervjuu za Financial Times upozorio da je ključno produžiti operativne dozvole za Lukoil, jer bi u suprotnom "kapacitet rafinerija mogao biti ozbiljno ugrožen".

Lukoil rafinerija u Burgasu obezbjeđuje više od dvije trećine goriva u Bugarskoj, dok Petrotel u Rumuniji pokriva oko trećinu prerade nafte u toj zemlji. Prema njegovim riječima, svaki prekid rada direktno bi uticao na energetsku stabilnost regiona.

Istovremeno, švedski milijarder Tornkvist odbacio je nagađanja da Gunvor samo privremeno preuzima imovinu kako bi je Lukoil kasnije povratio, istakavši da će vlasti zahtijevati „potpuni prekid vlasničkih veza“ s ruskom kompanijom.

Istorijske veze Gunvor grupe s Rusijom dodatno komplikuju ovu transakciju. Jedan od suosnivača kompanije bio je saveznik ruskog predsednika Vladimira Putina, Genadij Timčenko, koji je svoj udeo prodao Tornkvistu nakon što je 2014. godine bio obuhvaćen sankcijama.

Gunvor se postepeno povukao iz većine ruskih projekata, ali i dalje postoji reputacioni rizik, navodi Fajnenšl tajms.

Sjedinjene Američke Države su prošlog mjeseca stavile Lukoil i Rosnjeft na listu sankcionisanih subjekata, kao dio napora da se smanje ruski prihodi tokom rata u Ukrajini.

Zbog toga je za finalizaciju transakcije neophodno odobrenje Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) pri američkom Ministarstvu finansija.

Podijeli:

Tagovi:

Evropa

gorivo

nestašica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хоће ли због горива да поскупи и брашно?

Ekonomija

Hoće li zbog goriva da poskupi i brašno?

2 d

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Region

Od ponoći skuplje gorivo u Crnoj Gori

3 d

0
Будућност је стигла: Направљен мотор којем не треба ни гориво ни батерија

Auto-moto

Budućnost je stigla: Napravljen motor kojem ne treba ni gorivo ni baterija

5 d

0
Фотографија приказује сипање горива у аутомобил, на бензинској пумпи

Ekonomija

Kraj muljanju s gorivom: BiH uvodi obavezno „markiranje“ na pumpama

6 d

0

Više iz rubrike

Биткоин у благом расту, на тржишту и даље опрез

Ekonomija

Bitkoin u blagom rastu, na tržištu i dalje oprez

16 h

0
"Каса јавних прихода Српске пунија за 286 милиона КМ"

Ekonomija

"Kasa javnih prihoda Srpske punija za 286 miliona KM"

18 h

0
3 “балона” пријете глобалној економији, трећи је најопаснији

Ekonomija

3 “balona” prijete globalnoj ekonomiji, treći je najopasniji

18 h

0
Најављен раст плата у Српској за до 10 одсто

Ekonomija

Najavljen rast plata u Srpskoj za do 10 odsto

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

04

Nikotinske kesice postale hit među mladima, izazivaju zavisnost

08

02

Majmun preminuo zbog zavisnosti od alkohola: Koristili ga kao zabavljača u kafiću

07

56

Makrona se stari saradnici "odriču preko novina"

07

51

Evropi prijeti nestašica goriva

07

50

Ova kombinacija suplemenata može da oslabi kosti!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner