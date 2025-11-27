Logo
Turska slavila protiv BiH sa 22 razlike

27.11.2025

Foto: Anadolu/Beyza Cömert

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je poražena u prvom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo na gostovanju u Turskoj rezultatom 93:71.

BiH je uspjela da slavi u drugoj četvrtini sa 25:17, dok su sve ostale izgubili.

U prvoj su Turci već napravili plus devet, što je selekcija BiH skoro izjednačila do poluvremena.

Ipak, u trećoj četvrtini Turska ponovo pravi značajniju razliku u kojoj slavi sa 21:13.

Završni udarac je uslijedio u četvrtoj četvrtini kada je BiH ponovila rezultat iz prethodne, a Turska otišla na 26 poena.

Ovo je prvi meč Grupe C poslije kojeg je Turska na prvoj poziciji, a čeka se meč Srbije i Švajcarske.

Košarka

BiH

Turska

kvalifikacije

