Haos u Beogradu! Obezbjeđenje napravilo prolaz za putnike iz Atine

27.11.2025

18:20

Хаос у Београду! Обезбјеђење направило пролаз за путнике из Атине
Foto: Printscreen/Youtube/Sport klub

Navijači Partizana dočekuju Željka Obradović na aerodromu u Beogradu, a legendarni trener je upravo sletio i čeka se njegov izlazak iz aviona.

Beogradski aerodrom je blokiran zbog čega je obezbjeđenje aerodroma moralo da reaguje. Oni su morali da naprave prolaz za ostale putnike kako bi uopšte mogli da napuste aerodrom.

Željko Obradović je juče podnio neopozivu ostavku, ali su iz uprave Partizana odbili ostavku. Nakon te vijesti desetine hiljada navijača uputilo je oštre poruke da Željko Obradović mora da ostane na čelu kluba.

Жељко Обрадовић

Košarka

Ludnica u Beogradu! Obradović se vraća, navijači okupirali aerodrom

Koliko Željko Obradović znači navijačima pokazalo se i 2021. godine kada se ponovo vratio u Partizan. Danas, četiri godine kasnije, poštovanje prema najtrofejnijem evropskom treneru nije ništa manje.

Njegov let iz Atine za Beograd pratilo je skoro 13.000 ljudi, a prenos uživo njegovog dolaska gleda preko 15.000 gledalaca.

Željko Obradović

KK Partizan

Košarka

