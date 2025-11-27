Trinkijeri odbio Partizan!

Izvor:
B92
27.11.2025
17:08
Komentari:0
Vanredna je situacija u taboru Košarkaškog kluba Partizan od kako je u srijedu Željko Obradović zvanično ponudio ostavku, a ona dan kasnije odbijena.
Ali, crno-bijeli su to odbili, nakon što su i sami odbijeni od strane glavnog kandidata koji se pominjao u javnosti.
Kako piše "Kurir", Andrea Trinkijeri je kontaktiran od strane Partizana, ali se u ovom trenutku zahvalio na pozivu i odbio da preuzme tim poslije Željka Obradovića.
Zbog toga je Partizan odlučio da na Upravnom odboru odbije Obradovićevu ostavku, a čiji se dolazak u Beograd očekuje negdje poslije 17.30.
Košarka
Partizan se oglasio – na potezu je Obradović!
Najavljuje se da će ga na aerodromu "Nikola Tesla" dočekati veliki broj navijača i tako pokušati da ga podrži, te "ubijedi" da se vrati na mjesto trenera.
Situacija u Humskoj je vrlo delikatna, ali se rasplet očekuje vrlo brz.
(b92)
Svijet
22 h0
Republika Srpska
22 h2
Košarka
22 h0
Svijet
22 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu