Trinkijeri odbio Partizan!

Izvor:

B92

27.11.2025

17:08

Komentari:

0
Тринкијери одбио Партизан!
Foto: Tanjug / AP

Vanredna je situacija u taboru Košarkaškog kluba Partizan od kako je u srijedu Željko Obradović zvanično ponudio ostavku, a ona dan kasnije odbijena.

Ali, crno-bijeli su to odbili, nakon što su i sami odbijeni od strane glavnog kandidata koji se pominjao u javnosti.

Kako piše "Kurir", Andrea Trinkijeri je kontaktiran od strane Partizana, ali se u ovom trenutku zahvalio na pozivu i odbio da preuzme tim poslije Željka Obradovića.

Zbog toga je Partizan odlučio da na Upravnom odboru odbije Obradovićevu ostavku, a čiji se dolazak u Beograd očekuje negdje poslije 17.30.

Жељко Обрадовић

Košarka

Partizan se oglasio – na potezu je Obradović!

Najavljuje se da će ga na aerodromu "Nikola Tesla" dočekati veliki broj navijača i tako pokušati da ga podrži, te "ubijedi" da se vrati na mjesto trenera.

Situacija u Humskoj je vrlo delikatna, ali se rasplet očekuje vrlo brz.

(b92)

Željko Obradović

ostavka

KK Partizan

