Odbori Partizana jednoglasno odlučili o ostavci Željka Obradovića

ATV

27.11.2025

14:41

Одбори Партизана једногласно одлучили о оставци Жељка Обрадовића

Izvršni i Upravni odbor košarkaškog kluba Partizan bili su jednoglasni, ostavka Željka Obradovića je odbijena, to je epilog današnjeg sastanka.

Kako saznaje "Mocartsport", sada će pokušati da promijene njegovu odluku.

Арина Сабаленка

Tenis

Arina Sabalenka u izazovnom izdanju

Odjeknula je sinoć informacija da je Željko Obradović podnio ostavku na mjesto trenera Partizana, klub se oprostio od njega, navijači su bili u nevjerici. Ipak, sada sve dobija drugačiji ton.

Partizan će sačekati, neće se pričati o novim imenima, jednostavno, čeka se odluka Željka Obradovića, a uprava se nada da će iskusni stručnjak promijeniti svoju odluku i ostati na mjestu trenera i on biti taj koji će situaciju u klubu okrenuti za 180 stepeni.

Mina Kostic skrin

Scena

Mina Kostić se udaje za čovjeka kog još nije vidjela uživo: Otkrila kada će se upoznati

"Nakon ove odluke, Klub se obratio Željku Obradoviću i od njega tražio da svoju ostavku razmotri još jednom, od iste odustane i nastavi sa radom", piše u saopštenju Partizana.

Željko Obradović

KK Partizan

