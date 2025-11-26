Željko Obradović otišao kao nikada prije: Za 34 godine karijere ovo mu se nije dogodilo

Nije uspio Željko Obradović da osvoji jubilarnu 10. titulu u Evroligi sa Partizanom, pošto je podnio neopozivu ostavku nakon debakla protiv Panatinaikosa u Atini. Iskusni strateg je svakako neko ko ne bježi od odgovornosti, a po prvi put u karijeri mu se dogodilo da napusti ekipu usred sezone.

Vodio je Obradović najveće evropske klubove u kojima je uvijek radio pod velikim pritiskom i uvijek je znao da prihvati krivicu za loše rezultate. Trenersku karijeru je započeo u Partizanu sa kojim je osvojio prvu evropsku titulu 1992. godine, ali je uprkos unosnim ponudama ostao do 1993. godine kada je otišao na kraju sezone. U Huventudu se zadržao jednu sezonu i za to vrijeme osvojio Evroligu, dok je u španskom prvenstvu završio kao treći.

Uslijedila je epizoda u Real Madridu sa kojim je u prvoj sezoni uspio da osvojio Evroligu, zadržao se još dvije i napustio španskog velikana na kraju sezone 1996/97. Potom prelazi u Panatinaikos sa kojim je osvojio čak pet titula prvaka Evrope, 11 titula u prvenstvu i sedam Kupova Grčke. U Fenerbahčeu se zadržao od 2013. do 2020. godine gdje je takođe slavio evropsku titulu u sezoni 2016-17.

Košarka NBA skandal koji "trese" košarku

Njegova nova era u Partizanu je počela 2021. godine i završila se nakon četiri i po godine. Obradović je već duže vrijeme bio nezadovoljan, bila je očigledna njegova frustracija, pa je ostavka bila jedino rješenje za njega. Najtrofejniji evropski trener je sa Partizanom osvojio tri trofeja - dva puta ABA ligu i jednom KLS. Nije uspio da osvoji Kup Radivoja Koraća, dok je u sezoni 2022/23 sa crno-bijelima stigao nadomak Fajnal-fora Evrolige, ali je nakon dramatične četvrtfinalne serije sa Realom ostao bez plasmana u četiri najbolje ekipe.

Jednom se predomislio, sada je ostavka bila neopoziva

Jednom prilikom je nekadašnji predsjednik Fenerbahčea Aziz Jeldirim otkrio da nije prihvatio ostavku Željka Obradovića u sezoni 2016/17 u kojoj su potom osvojili titulu šampiona Evrope.

"U Španiji smo izgubili od Baskonije sa skoro 35 razlike. Onda se posvađao sa igračima i odlučio da podnese ostavku. Ozan Balaban me je pozvao i rekao: 'Ovdje izbija apokalipsa, Obradović će podnijeti ostavku'. Teško im je bilo", ispričao je jednom prilikom Jildirim i pozvao Obradovića na sastanak.

Košarka Na pomolu novi evropski gigant – dolaze zvučna imena

"Plaćeni su, ali ne igraju. Kako ću te pogledati u oči?", pitao me je.

Rekao sam: "Nema veze, nismo te doveli ni na dan ni na godinu. Pozovi svog agenta, hajde da produžimo ugovor na tri godine, pa onda idi da spavaš. Sljedećeg dana su donijeli ugovor i mi smo ga potpisali. Završeno. Potpisali smo ugovor za 5 minuta. Onda smo ćaskali do 4-5 ujutru. Naš odnos je bio drugačiji, bili smo prijatelji. Još uvijek razgovaramo", otkrio je bivši predsjednik Fenera. Ovog puta je očigledno znao da više ne može da pomogne ekipi.

(Mondo)