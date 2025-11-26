Logo
Željko Obradović se obratio navijačima: Imao sam želju i cilj

26.11.2025

18:23

Жељко Обрадовић се обратио навијачима: Имао сам жељу и циљ

Željko Obradović se obratio pismom navijačima Partizana u kom je naveo da podnosi neopozivu ostavku na mjesto šefa stručnog štaba KK Partizan.

"Poštovani navijači Partizana,

Prije četiri i po godine sam se vratio u moj voljeni klub i krenuo zajedno sa vama da živim najljepši san. Imao sam želju i cilj da naš Partizan ponovo poslije 10 godina postane dio Evrolige, uspjeli smo svi zajedno u tome.

Utakmice našeg voljenog kluba su postale nešto više od košarke, zahvaljujući vama koji ste najzaslužniji za to. Na žalost, došao je trenutak kada sam morao da preuzmem odgovornost za sve loše stvari koje su se desile ove sezone i podnesem neopozivu ostavku.

Želim da se zahvalim svim ljudima koji su pomagali naš klub sve ove godine, predsjedniku kluba i svim članovima Upravnog odbora, svim ljudima iz radne zajednice kluba, kao i svim sponzorima.

Veoma sam zahvalan svim igračima koji su bili sa nama u ove četiri i po godine, članovima mog stručnog štaba (mnogo puta sam isticao, najbolji koji sam imao) i naravno velika zahvalnost svim navijačima Partizana!

Hvala vam za bezrezervnu podršku, poštovanje i ljubav koju ste mi davali svih ovih godina u svakoj prilici!

Uvijek jedan od vas, vječno zahvalan!", naveo je Obradović.

