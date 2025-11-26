Logo
Obradović je ovo već radio: Da li je i sada samo blef?

Izvor:

B92

26.11.2025

16:48

Komentari:

0
Обрадовић је ово већ радио: Да ли је и сада само блеф?

Ukoliko se osvrnemo na profesionalnu prošlost Željka Obradovića, doći ćemo do zanimljivog momenta iz perioda kada je bio trener Fenerbahčea, a koji je važan za aktuelnu situaciju.

Iskusni stručnjak je poslije serije loših rezultata u Evroligi odlučio da podnese ostavku na mjesto trenera Partizana, a ne tako davno je pričao kako je sličan potez povlačio kako bi trgao košarkaše turskog tima.

kk partizan obradovic

Košarka

Šok u Partizanu: Željko Obradović podnio ostavku!

Gostujući u podkastu Slavena Bilića u martu mjesecu je ispričao anegdotu iz vremena provedenog u Istabulu.

"Rekao sam mojim saradnicima da nemam uticaj na igrače. Moramo nešto da uradimo, a to je da ja podnesem ostavku. Bio je tajac koji sam ja razumio kao saglasnost. Zahvalio sam se momcima, otišao kući", rekao je Obradović.

Situacija se preokrenula, on je ostao u Fenerbahčeu, te govorio o tome kako ne bi želio da ga smijene u Partizanu.

"Prvo me je predsjednik kluba zvao u namjeri da me odvrati, pa svi redom do igrača koji su me molili da to ne radim. Ja sam ih podsjetio da se oni moraju mijenjati ako žele da ja ostanem. Sjeli smo i napravili sastanak i krenuli nabolje. Ne mislim da bi bio kraj svijeta da sutra budem smijenjen, ali ne bih volio da to bude u Partizanu", zaključio je Obradović.

