Šok u Partizanu: Željko Obradović podnio ostavku!

Kako je objavio ovaj portal, Obradović smatra da je vrijeme za promjenu na klupi crno-bijelih i podnio je ostavku na mjesto šefa stručnog štaba.

Iako je jasno da će navijači stati iza Obradovića, ostaje da se vidi kakvu će odluku da donese Upravni odbor KK Partizan, koji je sada na potezu.

Partizan u posljednje vrijeme izgleda loše na parketu, a sinoć je u Atini doživio težak poraz od Panatinaikosa od 91:69. Ranije je savladao Studentski centar, ali i prije toga je ekipa vezala dva poraza od Asvela i Fenerbahčea.