Firma iz BiH osnovana početkom godine proizvodi dijelove za Bentli

Agencije

17.12.2025

15:21

0
Фирма из БиХ основана почетком године производи дијелове за Бентли

Firma (JFB), osnovana početkom 2025. godine, u Novom Travniku proizvodi metalne dijelove za vodeće proizvođače automobila poput Bentlija i Mercedesa.

Proizvodni pogoni prostiru se na oko 12.000 kvadratnih metara, a u njima je zaposleno 135 radnika, saopšteno je iz Grada Novog Travnika.

Несрећа у Индији

Svijet

Sudar osam autobusa i tri auta - veliki broj mrtvih

"Firma JFB osnovana je početkom 2025. godine i u vlasništvu je njemačkog investicionog fonda. Naša primarna djelatnost je presovanje, štancanje i valjanje metala. Sirovine uglavnom uvozimo iz Italije i Slovenije, a ono što ovdje proizvedemo na kraju završava pod haubama automobila marki poput Bentli i Mercedes. Nas u narednom periodu očekuje snažna modernizacija. Početkom 2026. godine jačamo kapacitete, a već je u planu dolazak mašine čija vrijednost premašuje milion evra", kazao je direktor firme JFB Edin Šarić.

Postrojenje je obišao i gradonačelnik Novog Travnika Stjepan Dujo kojem su predstavljeni proizvodni kapaciteti firme, te planovi za daljnji razvoj.

ILU-BITKOIN-120925

Ekonomija

Bitkoin porastao za 1,26 odsto na skoro 75.000 evra

"Ovo je pokazatelj kako firma planira proširenje poslovanja. Broj od 135 zaposlenih, od kojih je većina iz Novog Travnika, nipošto nije zanemariv, a posebno je simbolično što se u prostoru nekadašnjeg Bratstva, odnosno BNT-a, ponovo čuje industrijski zvuk. U ovoj zoni danas posluje 18 firmi, uglavnom iz metaloprerađivačkog sektora i drago mi je što je riječ o zdravim i respektabilnim poduzećima koja, poput JFB-a, rade za velike i ozbiljne klijente", kazao je Dujo.

Iz Grada ističu kako u Novom Travniku danas nastaju dijelovi koji završavaju na evropskim putevima i svjetskim auto-putevima, te da tako ovaj grad postaje važna karika u lancu automobilske industrije.

