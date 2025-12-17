Stopa nezaposlenosti u Velikoj Britaniji dostigla četvorogodišnji maksimum

Stopa nezaposlenosti u Velikoj Britaniji porasla je na četvorogodišnji maksimum od 5,1% u tri mjeseca zaključno sa oktobrom, saopštio je Zavod za nacionalnu statistiku (ONS).

ONS je naveo da je rezultat to što je tržište rada pokazalo znake dalje slabosti, objavio je Gardijan.

ONS je takođe saopštio da je stopa nezaposlenosti najviša od januara 2021. godine.

Međutim, isključujući eru pandemije, najviša je od početka 2016. godine.

Analitičari su rekli da je porast nezaposlenosti bio takav da je gotovo sigurno da će Banka Engleske smanjiti kamatne stope na svom sastanku u četvrtak.

Banka Engleske je saopštila da želi da rast plata dodatno padne prije nego što ponovo smanji troškove zaduživanja ove godine.

Najnoviji podaci pokazuju da je rast plata pao na 4,6 odsto u oktobru, sa 4,7 odsto prethodnog mjeseca, što je najniži nivo od početka 2022. godine.

ONS je takođe procenio da je broj ljudi na platnom spisku opao za 38.000 u novembru na 30,3 miliona, što je najveći pad u poslednjih pet godina i gori od očekivanog, prenosi Gardijan.