Pooštravaju se uslovi za podršku roditeljima četvoro i više djece

U Banjaluci je održana sjednica Vlade Republike Srpske, na kojoj se po hitnom postupku razmatrao Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj.

Ministar porodice, omladine i sporta Selma Čabrić istakla je da se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece mijenja zbog odluke Ustavnog suda, a da je cilj mijenjanja materijalna podrška.

Dodala je da su zbog zloupotrebe, poput, fiktivnog prebivališta, pooštreni uslovi.

"Mjesto prebivališta tri godine, ne smije biti krivična prijava za porodično nasilje, reevidencija dokumenata", dodaje Čabrićeva.

Kada je riječ o izmjeni Zakona o registraciji privrednih subjekata, ministar pravde Goran Selak istakao je da ovaj Zakon ide u skupštinsku proceduru, a da se izmjene donose da bi olakšali građanima i privredi ostvarivanje prava, svih prava na jednom mjestu.

"Uspostavlja se registar stvarnih vlasnika, čime se stvara bolji uvid u vlasničku strukturu, jača se mehanizam kontrole pranja novca. Omogućava se građanima da kod notara mogu sav pravni posao, u smislu dokumentacije dobiti na jednom mjestu", dodao je Selak.

Pred ministrima se našla i Informacija o inicijativi za izdavanje garancije Republike Srpske za emisiju obveznica preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju "Aerodromi Republike Srpske".

Vlada Srpske razmatrala je i prijedloge odluka o poništavanju postupka dodjele koncesije za izgradnju i korišćenje vjetroelektrane "Trusina" iz Nevesinja i o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje preduzeća "Elektroprivreda Republike Srpske", odnosno Rudnika i Termoelektrane "Ugljevik".