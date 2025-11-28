U nedjelju odgođeni izbori u Korićanima

U nedjelju se održavaju odgođeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske na biračkom mjestu 068B005 "Korićani" u osnovnoj izbornoj jedinici Kneževo.

Biračko mjesto se otvora u 07.00, a zatvara u 19.00 časova. Na biračkom mjestu 068B005 "Korićani" registrovano je 56 birača.

Podsjećamo, Centralna izborna komisija BiH je donijela odluku o odgađanju i raspisivanju izbora na biračkom mjestu 068B005 "Korićani" u osnovnoj izbornoj jedinici Kneževo s obzirom da izbore na tom biračkom mjestu nije bilo moguće održati zbog neprohodnosti puteva nastalim usljed vremenskih prilika i snježnih padavina.