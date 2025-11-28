U nedjelju odgođeni izbori u Korićanima

Izvor:
ATV
28.11.2025
10:26
Komentari:0
U nedjelju se održavaju odgođeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske na biračkom mjestu 068B005 "Korićani" u osnovnoj izbornoj jedinici Kneževo.
Biračko mjesto se otvora u 07.00, a zatvara u 19.00 časova. Na biračkom mjestu 068B005 "Korićani" registrovano je 56 birača.
Ekonomija
Skočila cijena nafte
Podsjećamo, Centralna izborna komisija BiH je donijela odluku o odgađanju i raspisivanju izbora na biračkom mjestu 068B005 "Korićani" u osnovnoj izbornoj jedinici Kneževo s obzirom da izbore na tom biračkom mjestu nije bilo moguće održati zbog neprohodnosti puteva nastalim usljed vremenskih prilika i snježnih padavina.
Svijet
5 h0
Hronika
5 h0
Hronika
5 h0
Republika Srpska
5 h0
Najnovije
Najčitanije
15
31
15
28
15
27
15
03
14
53
Trenutno na programu